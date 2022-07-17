Количество контейнеров на экспорт с цветными металлами снизилось на четверть на Восточно-сибирской железной дороге

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В первом полугодии сибирские производители промышленных металлов столкнулись с ограничениями в экспортно-импортных операциях из-за санкций и нарушения логистических цепочек. Иностранные партнеры начали отказываться от продукции.

В первом полугодии количество груженых на экспорт контейнеров с цветными металлами на Восточно-Сибирской железной дороге снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом, сообщается в июльском докладе Банка России.



«Крупный производитель промышленных металлов отмечал, что основной объем экспорта обеспечен долгосрочными действующими контрактами с крупными промышленными группами. Но, несмотря на отсутствие формальных запретов, появились отказы от продукции со стороны иностранных потребителей. В мае-июне представители компании сообщали о снижении спроса и заметном росте запасов», — говорится в документе.

Из-за рисков частичной потери западных рынков производитель «стимулирует внутрироссийское потребление металла, меняя структуру производства под внутрироссийские потребности, предлагая скидки к цене для отечественных партнеров».

Другой игрок рынка из-за санкций поменял логистику экспорта, включив хабы в Юго-Восточной Азии. В компании сообщили, что работают в штатном режиме и выполняют весь объем обязательств. Никто из партнеров не разорвал контракты.

«С учетом мер по минимизации влияния санкций, производитель подтвердил планы производства металлов на 2022 г. в ранее заявленном диапазоне. Но из-за недопоставки высокотехнологичного оборудования часть инвестиционных проектов может быть перенесена на более поздние сроки», — отмечается в докладе.

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