Штаб по борьбе с крысами создан в Новосибирске

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Штаб по борьбе с крысами создан в Новосибирске
17 Июл 2022, 07:38

Новосибирские власти создали штаб по борьбе с крысами. Ранее жители неоднократно жаловались на расплодившихся на улицах города животных. Более того, крысы начали нападать на новосибирцев. Резкий скачок жалоб произошел на фоне мусорного коллапса.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о дератизации. Ведь жители все чаще стали жаловаться на полчища животных на улицах города.

«Действительно зафиксировано увеличение животных-паразитов — крыс, зафиксировано еще в зимний период. Поэтому с наступлением теплого летнего периода в городе проводятся мероприятия под названием дератизация , — рассказал мэр на встрече с журналистами. — К этим мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, в том числе которые занимаются торговлей и хранением и продуктовой продукции, где находятся контейнеры сбора мусора».

В городе создан специальный штаб по дератизации, его возглавил вице-мэр Валерий Шварцкопп

Последние годы жители Новосибирска все чаще жалуются на полчища крыс в городе, а в 2022 году участились нападения этих животных на людей.

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В конце мая стало известно, что с начала года зарегистрировано пять случаев обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусом крысой. Всего же с февраля по апрель специалисты Роспотребнадзора приняли 21 обращение по поводу крыс, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Резкий скачок числа жалоб произошел именно в апреле, когда Новосибирск охватил мусорный коллапс из-за

В мэрию же всего поступило 16 обращений с жалобами на мышей и крыс.

Ранее депутаты заксобрания просили губернатора Андрея Травникова («Единая Россия») расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги.

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