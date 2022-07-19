СК завершил одно из крупных дел о массовых пытках иркутских заключенных

© Предоставлено правозащитниками. Василий Луковский (слева) и Дмитрий Бароян

СК объявил об окончании следственных действий по крупному делу о пытках в ангарском СИЗО-6. Но представители потерпевших считают, что собранных доказательств недостаточно и признаны далеко не все пострадавшие.

Предварительное следствие по делу о пытках заключенных ангарской ИК-15, которых могли избивать и насиловать в СИЗО-6, закончено. Об этом Тайге.инфо сообщил правозащитник Пётр Курьянов, также в распоряжении редакции есть копия уведомления следователя.

Подозреваемыми по формально завершенному делу о пытках в СИЗО-6 проходят заключенные, которые непосредственно применяли насилие в отношении осужденных и сотрудничали с администрацией, а также замначальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян и начальник смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василий Луковский. Их обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК).

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По делу проходят шесть потерпевших. Среди них Евгений Юрченко, который одним из первых заявил о пытках, которым подверглись заключенные ИК-15, а также Денис Покусаев. Над ними издевались в СИЗО-6, куда их увезли в 2020 году после акции протеста в ангарской колонии.

Представители потерпевших не согласны с тем, что СК решил завершить следствие и подготовили мотивированные заявления. Собранных доказательств недостаточно, и далеко не все пострадавшие заключенные признаны потерпевшими, считают правозащитники. Например, следствие отказывается признать потерпевшим Сергея Зырянова, который сам проходит одним из обвиняемых по делу о «дезорганизации» работы колонии №15 и, по версии следствия, якобы кинул камень в голову начальника ГУФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова.

Представители потерпевших обжалуют решения следователя по Зырянову.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.



Параллельно СК отчитался о завершении расследования уголовного дела о самом «бунте», большинство из 19 фигурантов которого заявили, что признательные показания были получены под пытками. Одним из потерпевших признан глава регионального управления ФСИН Леонид Сагалаков, в которого, как уверяет СК, заключенный Сергей Зырянов бросил обломок бордюра. Сам Зырянов рассказал, что его жестоко пытали и изнасиловали шваброй, чтобы заставить оговорить себя в нападении на Сагалакова, которого он не совершал.

Как пытали в СИЗО-6

Тайга.инфо подробно рассказывала о множестве задокументированных эпизодов пыток в ангарском СИЗО-6 и иркутском СИЗО-1. В деле, которое СК сейчас решил завершить, фигурируют сотрудники ФСИН Василий Луковский и Дмитрий Бароян. И если говорить только о них, то, например, Луковский был известен пострадавшим как «Василий Васильевич», который мог сопровождать пытки песней «Василиса» Ильи Зудина. В ней заключенным особенно запомнился припев: «Василиса очень любит веселиться». Еще там есть строчки: «Василиса любит ездить за границу. Василиса ищет сказочного принца».

Заключенные СИЗО-6 говорили, что Луковский избивал их киянкой и полипропиленовой трубой, а также мог давать распоряжения о пытках «разработчикам» (заключенным, которые сотрудничают с администрацией).



Второго фигуранта дела о пытках из ФСИН Дмитрия Барояна задержали лишь в марте 2022 года, то есть почти через два года после массовых пыток заключенных ангарской колонии.

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