Отказавшиеся от участия в «спецоперации» хакасские росгвардейцы обжаловали увольнения в суде

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Сотрудники хакасского управления Росгвардии, уволенные после отказа от участия в «спецоперации» в Украине, подали иски в суд. За материал об этих силовиках возбудили уголовное дело на главного редактора сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев

«Минимум девять росгвардейцев подали иски о восстановлении на службе в Верховный суд Хакасии. Дела рассматриваются в закрытом режиме, поскольку содержат государственную тайну», — сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина, который защищает Афанасьева.

При этом, по данным картотеки Верховного суда, в конце июня было подано три иска к региональному управлению нацгвардии о признании незаконными приказов об увольнении в общей сложности от 12 человек.

О том, что часть сотрудников Росгвардии отказались участвовать в «спецоперации» в Украине первым рассказал журналист Михаил Афанасьев. В отношении него завели дело по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения) — часть информации в статье об омоновцах якобы не соответствовала действительности. Афанасьева посадили в СИЗО до 8 августа. У него остались жена и дети.

Тайга.инфо публиковала показания росгвардейцев из дела против Афанасьева. Они рассказывали и о тех, кто отказался от поездки в Украину и о задачах, которые перед ними ставило командование.