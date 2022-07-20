Отказавшиеся от участия в «спецоперации» хакасские росгвардейцы обжаловали увольнения в суде

© vs--hak.sudrf.ru
Отказавшиеся от участия в «спецоперации» хакасские росгвардейцы обжаловали увольнения в суде
20 Июл 2022, 06:50

Сотрудники хакасского управления Росгвардии, уволенные после отказа от участия в «спецоперации» в Украине, подали иски в суд. За материал об этих силовиках возбудили уголовное дело на главного редактора сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев

«Минимум девять росгвардейцев подали иски о восстановлении на службе в Верховный суд Хакасии. Дела рассматриваются в закрытом режиме, поскольку содержат государственную тайну», — сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина, который защищает Афанасьева.

При этом, по данным картотеки Верховного суда, в конце июня было подано три иска к региональному управлению нацгвардии о признании незаконными приказов об увольнении в общей сложности от 12 человек.

О том, что часть сотрудников Росгвардии отказались участвовать в «спецоперации» в Украине первым рассказал журналист Михаил Афанасьев. В отношении него завели дело по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения) — часть информации в статье об омоновцах якобы не соответствовала действительности. Афанасьева посадили в СИЗО до 8 августа. У него остались жена и дети.

Тайга.инфо публиковала показания росгвардейцев из дела против Афанасьева. Они рассказывали и о тех, кто отказался от поездки в Украину и о задачах, которые перед ними ставило командование.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны»
Алексей Мазур
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.
Последние материалы
20 Июл, 08:52
Автомобиль с ребенком скатился в затопленный карьер в Кузбассе. Мальчик погиб
20 Июл, 08:12
Сибирячка родила в 42 года, не подозревая о беременности
20 Июл, 07:36
Части томских бюджетников не повысили зарплату
20 Июл, 06:50
Отказавшиеся от участия в «спецоперации» хакасские росгвардейцы обжаловали увольнения в суде
20 Июл, 05:22
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 138
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования