Части томских бюджетников не повысили зарплату

Части сотрудников бюджетных организаций Томской области не повысили зарплату, несмотря на обещания назначенного Кремлем врио губернатора. Выборы главы региона назначены на сентябрь.

«Мое поручение повысить бюджетникам оклады в целом выполнено. Однако, возможно, не все руководители учреждений соцсферы подошли к этому процессу добросовестно. Я получил 27 обращений: люди рассказывают, что после повышения окладов заработная плата не изменилась, — заявил врио губернатора Владимир Мазур (цитата по обладминистрации). — Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем».



Большая часть жалоб поступила от сотрудников медучреждений Томска, а также учителей областного центра и Северска.

Ранее Мазур распорядился повысить оклады сотрудникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровня сразу на 20% с 1 июня. Утверждалось, что на это в областном бюджете было запланировано 2 млрд.

«При этом работникам учреждений, попадающих под действие майских указов президента, был доведен целевой показатель по размеру заработной платы в зависимости от категории, иным работникам бюджетной сферы проиндексирован фонд оплаты труда на 10%», — утверждали в администрации.

Президент РФ Владимир Путин назначил 55-летнего замначальника управления президента по внутренней политике Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.

Владимир Мазур ранее работал в Тюменской области и уже успел дважды перепутать с ней Томскую области, в которой родился. В 2011 году он был назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска (без прямых выборов). Позже он ушел работать в администрацию президента РФ.

Выборы губернатора Томской области пройду в сентябре 2022 года. «Единая Россия» выдвинула Мазура. С ним поборется вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Также на выборы заявились Галина Немцева («СРПЗП») и Виктор Гринев (РППСС).