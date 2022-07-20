Части томских бюджетников не повысили зарплату

20 Июл 2022, 07:36

Части сотрудников бюджетных организаций Томской области не повысили зарплату, несмотря на обещания назначенного Кремлем врио губернатора. Выборы главы региона назначены на сентябрь.

«Мое поручение повысить бюджетникам оклады в целом выполнено. Однако, возможно, не все руководители учреждений соцсферы подошли к этому процессу добросовестно. Я получил 27 обращений: люди рассказывают, что после повышения окладов заработная плата не изменилась, — заявил врио губернатора Владимир Мазур (цитата по обладминистрации). — Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем».

Большая часть жалоб поступила от сотрудников медучреждений Томска, а также учителей областного центра и Северска.

Ранее Мазур распорядился повысить оклады сотрудникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровня сразу на 20% с 1 июня. Утверждалось, что на это в областном бюджете было запланировано 2 млрд.

«При этом работникам учреждений, попадающих под действие майских указов президента, был доведен целевой показатель по размеру заработной платы в зависимости от категории, иным работникам бюджетной сферы проиндексирован фонд оплаты труда на 10%», — утверждали в администрации.

Президент РФ Владимир Путин назначил 55-летнего замначальника управления президента по внутренней политике Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.

Владимир Мазур ранее работал в Тюменской области и уже успел дважды перепутать с ней Томскую области, в которой родился. В 2011 году он был назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска (без прямых выборов). Позже он ушел работать в администрацию президента РФ.

Выборы губернатора Томской области пройду в сентябре 2022 года. «Единая Россия» выдвинула Мазура. С ним поборется вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Также на выборы заявились Галина Немцева («СРПЗП») и Виктор Гринев (РППСС).


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