Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 139
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.
Главное на утро 21 июля
• Бизнесмен Евгений Пригожин попросил
«Нежелательная организация», по версии властей, может представлять угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны. Сейчас списке «нежелательных» находятся 56 организации, в том числе расследовательские СМИ.
• Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. По словам постпреда Литвы
• Правозащитный проект «Русь сидящая», который Минюст объявил «иноагентом», вместе с журналистами-расследователями выяснил, что, представители ЧВК «Вагнера» вместе с сотрудниками региональных управлений ФСИН и ФСБ завербовали около 200 человек примерно в 15 колониях европейской части РФ.
• Центральный банк предложил «временно» запретить обычным инвесторам торговать акциями иностранных компаний. Об этом сообщил регулятор.
«Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — уточнили в ЦБ.
В России брокерские счета есть у 24,7 млн человек, а число квалифицированных инвесторов за последние годы выросло, добавили в ЦБ. Сейчас у 5 млн россиян заблокированы иностранные активы из-за санкций.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.