Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 139

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

Главное на утро 21 июля

• Бизнесмен Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности «Медузы»* и внести издание в список «нежелательных организаций». Предпринимателя называют в СМИ «поваром Путина» и связывают с ЧВК «Вагнер».

«Нежелательная организация», по версии властей, может представлять угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны. Сейчас списке «нежелательных» находятся 56 организации, в том числе расследовательские СМИ.

• Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. По словам постпреда Литвы в Е С Арнольдаса Пранкевичуса, новые ограничения включают запрет на импорт золота, меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, санкции против более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, бизнесменов и пропагандистов.

• Правозащитный проект «Русь сидящая», который Минюст объявил «иноагентом», вместе с журналистами-расследователями выяснил, что, представители ЧВК «Вагнера» вместе с сотрудниками региональных управлений ФСИН и ФСБ завербовали около 200 человек примерно в 15 колониях европейской части РФ.

• Центральный банк предложил «временно» запретить обычным инвесторам торговать акциями иностранных компаний. Об этом сообщил регулятор.

«Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — уточнили в ЦБ.

В России брокерские счета есть у 24,7 млн человек, а число квалифицированных инвесторов за последние годы выросло, добавили в ЦБ. Сейчас у 5 млн россиян заблокированы иностранные активы из-за санкций.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.