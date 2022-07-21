Новосибирского депутата из «ЕР» обвинили в хищении почти 1 млн

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Новосибирского депутата из «ЕР» обвинили в хищении почти 1 млн
21 Июл 2022, 10:16

Уголовное дело депутата новосибирского заксобрания из «Единой России» Глеба Поповцева дошло до суда. Его обвиняют в хищении почти 1 млн рублей.

СК РФ по Новосибирской области завершил расследование дела в отношении 50-летнего депутата заксобрания, которого подозревают по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере). Об это сообщила пресс-служба ведомства.

По сведениям Тайги.инфо, речь идет о депутате Глебе Поповцеве, избранном по списку «Единой России».

«[Депутат] организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы, — рассказали в СК. — Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом, законодательным собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту по делу».

Ущерб оценивается в 800 тыс. рублей. Ранее речь шла о 400 тыс. Уголовное дело передают в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Поповцева в начале следствия отправили под домашний арест, а в мае 2022 года отпустили под запрет определенных действий.

Глеб Поповцев — выходец из аграрного бизнеса. Он также возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие «Ярковское», а также ЗАО «Предприятие „Керамзит пищепром“». Ему также принадлежит АО «Фирма ОСТ». В 2021 году новосибирский единоросс одним из первых среди представителей власти заявлял о резком росте цен на удобрения и критиковал политику искусственного ограничения искусственно ограничения продажи зерна, бобовых и масличных культур. Он предупреждал о волне банкротств сельхозкомпаний.

«Единая Россия» приостановила его членство в партии на время расследования.


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