Независимый депутат горсовета Новосибирска задержана

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Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова задержана. На нее хотят составить протокол о дискредитации ВС РФ.

Хельгу Пирогову задержали в полночь 22 июля, передает корреспондент Тайги.инфо. Это произошло сразу после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги, для выплат штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году.

Пирогову задержали сотрудники полиции в штатском. Ее сразу увели в машину. По наблюдениям очевидцев, на самом аукционе присутствовали несколько сотрудников в обычной одежде.

При этом для задержания депутата необходимо разрешение прокурора. Силовики не сказали ни основания задержания, ни представили санкцию прокурора. Один из них силой запихал девушку в машину.

Хельга Пирогова беременна.

UPD: Как сообщили в независимой коалиции «Новосибирск 2020», на депутата хотят составить протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проверить Хельгу Пирогову. «В ряде СМИ сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю С К России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих», — говорилось в заявлении СК.

Как выяснилось, донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым («ЕР»).