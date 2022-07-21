Независимый депутат горсовета Новосибирска задержана
Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова задержана. На нее хотят составить протокол о дискредитации ВС РФ.
Хельгу Пирогову задержали в полночь 22 июля, передает корреспондент Тайги.инфо. Это произошло сразу после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги, для выплат штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году.
Пирогову задержали сотрудники полиции в штатском. Ее сразу увели в машину. По наблюдениям очевидцев, на самом аукционе присутствовали несколько сотрудников в обычной одежде.
При этом для задержания депутата необходимо разрешение прокурора. Силовики не сказали ни основания задержания, ни представили санкцию прокурора. Один из них силой запихал девушку в машину.
Хельга Пирогова беременна.
UPD: Как сообщили в независимой коалиции «Новосибирск 2020», на депутата хотят составить протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).
Ранее председатель СК
Как выяснилось, донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым («ЕР»).