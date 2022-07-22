Сын заполучившего McDonald's в России кузбасского бизнесмена попал в санкционный список ЕС

© vk.com/id712332292. Роман Говор (слева)

Евросоюз ввел персональные санкции против депутата заксобрания Кузбасса Романа Говора. Он приходится сыном Александру Говору, структуры которого получили кафе сети McDonald's после ухода компании из России.

Евросоюз ввел персональные санкции против Романа Говора, говорится в бюллетене ЕС. Говор входит во фракцию «Единая Россия» в парламенте Кузбасса.

Говор, как считают в ЕС, публично поддерживает действия Кремля в Украине «в своих заявлениях на Rutube и в своем аккаунте „ВКонтакте“»: «Он также активно содействие пропаганде режима. Учитывая его политическое влияние, Говор несет ответственность за подстрекательство ненависти к Украине».

Депутат возглавляет ООО «Отель управление», которое принадлежит АО «Инрусинвест». Он же числится учредителем музея автомототехники «Ретропарк».

Роман Говор — сын известного кузбасского бизнесмена Александра Говора, совладельца компании «НефтеХимСервис», которая развивает Яйский нефтеперерабатывающий завод. Ее выручка в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 97,5 млрд рублей, увеличившись за год на 52%. Чистая прибыль приближается к 500 млн.

Говор-старший через ООО «ГиД» также владел франшизой McDonald’s в регионах Сибири. В мае сеть фастфуда McDonald’s Corp объявила о продаже своего бизнеса в России фирме Говора. Летом 2022 года кафе перезапустились под вывеской «Вкусно и точка». В июле Александр Говор учредил АО «Вкусно и точка» в Новокузнецке.