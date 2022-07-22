Крупнейшая обувная фабрика Бердска останавливает работу

© vk.com/as.aksenenko

Обувная фабрика «С-ТЕП» в Бердске Новосибирской области будет остановлена. Она входит в группу «Обувь России», которая недавно допустила дефолты по облигациям.

Производство обуви на бердской фабрике «С-ТЕП» будет остановлено с 1 августа, заявил в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко («СРПЗП»).

«Потенциал у фабрики — до 1 млн пар обуви в год и 600 рабочих мест при полной загрузке. На сегодня выпускают 10 пар в день и 42 человека на производстве (еще недавно было 380). 1-го августа производство с более чем 20-летней историей остановят, а оборудование законсервируют, — рассказал депутат. — Сейчас в активе фабрики 400 единиц техники, в том числе новейшего оборудования. Заново создать эту инфраструктуру — 1−2 млрд рублей и еще 5 лет жизни на формирование коллектива».

«С-ТЕП» (торговая марка S-TEP) входит в OR GROUP (ранее — ГК «Обувь России»). Фабрика стала поручителем и залогодержателем по обязательствам группы, которые превышают 7 млрд рублей, уточнил Аксёненко.

«Часть оптовых заказчиков все же отказалась размещать на фабрике заказы, кто-то отказался авансировать, сырьевики тоже затребовали полную предоплату, — пояснил депутат. — Началось сокращение производства и персонала. Служба судебных приставов продолжает аресты денежных средств на расчетных счетах».

Аксёненко пообещал коллективу фабрики написать письма премьер- министру Р Ф Михаилу Мишустину и вице-премьеру Денису Мантурову с призывом принять участие «в спасении системно значимого бердского предприятия регионального уровня».

В начале 2022 года «Обувь России» допустила первый дефолт по облигациям. Затем, до конца марта, компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов. Но уже в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

«К дефолту привела совокупность факторов, среди которых — влияние пандемии коронавируса на непродовольственный ритейл, снижение трафика и спроса, нестабильная ситуация на финансовом рынке, невозможность рефинансирования, высокая стоимость заимствований и высокая долговая нагрузка компании», — поясняли в компании весной.



Корпорация объявила о закрытии части своих магазинов. ГК «Обувь России» создана в Новосибирской области, где находятся основные производственные мощности. У ГК сотни магазинов по всей стране, работающие под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, S-tep и другими. Ее совладелец — Антон Титов. Одним из акционеров ранее назывался и миллиардер Михаил Прохоров.