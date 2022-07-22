Миллионы пчел погибли в Новосибирской области

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В Новосибирской области произошел массовый мор пчел. С таким явлением столкнулись и другие регионы Сибири.

«Миллионы пчел» погибли в Новосибирском районе области, утверждает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пасечников. Мор затронул поселения Малиновка и Быково, а также несколько СНТ.

Катастрофу связали с обработкой полей химикатами.

«Есть предположение, что виновата та самая агроферма. Скорее всего, обработку проводили не только в указанную ночь, но и днем 17 июля. Химикаты разрешено распылять только ночью, потому что ночью пчелы не летают, а если вещество разведено правильно, то к утру оно для насекомых уже не опасно, — рассказала одна из пострадавших пчеловодов по имени Лариса. — А у нас даже муравьи умерли!»

«У меня было около 60 пчелосемей, — добавил пасечник из Быково Игорья Горянин. — Мне прислали объявление, что с 13 на 14 июля будет проводиться обработка полей. Я приехал на пасеку, немного прикрыл ульи: совсем закрывать нельзя, иначе пчелы погибнут. После приехал и снова открыл».

Первые обращения по поводу гибели пчел и применения пестицидов и агрохимикатов поступили в управление Россельхознадзора по Новосибирской области еще в начале июля.

«У нас два обращения поступило — о гибели пчел и применении пестицидов и агрохимикатов. Также при мониторинге СМИ выявили, что в Колыванском районе, село Новотрышкино, и в селе Утянка Довольнинского района произошла гибель пчел. Мы в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований всю информацию устанавливаем», — рассказал начальник отдела государственного земельного надзора ведомства Андрей Стуканов.

Также известно о массовой гибели пчел поступили в Алтайском и Красноярского краях.