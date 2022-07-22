Глава СК РФ захотел возбудить дело на независимого депутата горсовета Новосибирска

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Ранее на нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ за твит.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК РФ по Новосибирской области «по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело». Ни статья, ни основания не уточняются в заявлении ведомства.

«Ранее сообщалось, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой в связи с опубликованным ею негативным комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих», — напомнили в СК.

Утверждается, что «ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства». При этом информации о возбуждении дела нет.

Сама Хельга Пирогова сообщила Тайге.инфо, что никто пока не вызывал ее на допрос. О возбуждении дела неизвестно.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проверить Хельгу Пирогову. «В ряде СМИ сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю С К России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих», — говорилось в заявлении СК.



Как выяснилось, донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым («ЕР»).

В ночь на 22 июля Хельгу Пирогову задержали после благотворительного аукциона. Ее на четвертом месяце беременности увезли в полицию, где на нее составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за тот самый твит, из-за которого теперь Бастрыкин говорит об уголовном деле. Ее отпустили, заседание суда было запланировано на ближайшие дни.

Хельга Пирогова родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности преподавателя дошкольной педагогики и психологии. Занималась общественной деятельностью, в 2008 году была волонтером на международных Дельфийских играх.

После университета работала в администрации Октябрьского района Новосибирска, курировала взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями, учреждениями молодежной политики. В 2014 году ушла в маркетинг, занималась открытием ТРЦ «Галерея Новосибирск», участвовала в организации городских проектов и мероприятий, разрабатывала рекламные кампании в Новосибирске и Иркутске. Принимала участие в работе благотворительного фонда «Ты можешь», который помогает детям, живущим в микрорайонах с неразвитой социально-культурной инфраструктурой.



Пирогова участвовала в крупных согласованных акциях в защиту прав горожан. Организовывала митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам, а также участвовала в проведении митинга в поддержку расследователя Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному обвинению о наркотиках.