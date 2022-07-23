Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 141

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Уроженку Новосибирска, звезду телеэфира Татьяну Лазареву решили объявить «иноагентом».

11:30 Российские банки в ближайшее время готовы снизить ставки по кредитам, в том числе ипотеке, но не определились с ценовыми параметрами, следует из опроса РИА Новости. Решения могут быть приняты на фоне неожиданного резкого снижения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 8%.

При этом Сбербанк и «ВТБ» анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6% с 26 и 25 июля соответственно. МТС-банк планирует снижение ставок в среднем на 1,5%, «Ренессанс кредит» на 1−1,5%.

Главное на утро 23 июля

• Минюст РФ внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» оппозиционеров Илью Яшина, Руслана Шаведдинова, Максима Каца, популярного блогера, издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковской и ведущую, уроженку Новосибирска Татьяну Лазареву.

В графе с якобы «источником финансирования» у каждого из них указана Украина. Другим формальным поводом для включения в реестр стало «осуществление политической деятельности» — и у политиков, и у телеведущей.

Илья Яшин находится в СИЗО по обвинению по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ), по которой сейчас преследуют многих независимых политиков и журналистов.

• В Херсонской области Украины, подконтрольной войскам РФ, заблокировали доступ к Google. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы временной пророссийской администрации Кирилла Стремоусова.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — сказал Стремоусов.

• В России с 5 марта составлено 3303 протокола по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Об этом сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на данные МВД РФ.

«В среднем полиция составляет 35 протоколов о дискредитации вооруженных сил РФ каждый рабочий день», — подсчитали правозащитники.

• Полиция сорвала концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге в рамках летнего фестиваля Pauzern Picnic.

«Концерт по требованию МВД отменяется, — рассказала группа в своем телеграм-канале. — Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или еще каких-то сказочных инстанциях».

За неделю до его проведения полиция и министерство культуры прислали организаторам письма об отказе согласовать мероприятие, уточнил правозащитник Павел Чиков. Группа нашла новую площадку, но на пришли сотрудники полиции и запретили проводить концерт.

Группа намерена обратиться в суд с иском о признании запрета властей незаконными.

Ранее «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Anacondaz там есть.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.