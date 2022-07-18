Травников еще раз повысил тарифы ЖКХ для новосибирцев

© Кирилл Канин. Протесты против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске, 2017 год

Губернатор Новосибирской области решил еще раз повысить тарифы ЖКХ для жителей. Резко увеличатся расценки за отопление и горячую воду.

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал документ об увеличении среднего индекса повышения тарифов ЖКХ во второй половине 2022 года с 5,2% до 9%. Это следует из опубликованного распоряжения на сайте правительства.

Чиновники решили повысить тарифы на тепло и горячую воду сразу на 11,15%. В то время как с 1 июля эти услуги должны были подорожать лишь на 5,2% (в рамках предела, установленного для региона на федеральном уровне). Из документа следует, что решение может быть связано с переходом Новосибирска на систему расчета за тепло по методу «альтернативной котельной».

«Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами Новосибирска платы за коммунальные услуги в результате установления по городу предельных индексов, превышающих установленный индекс по Новосибирской области [составит] в июле-декабре 2022 года — 161, 85 млн рублей (99,56 рублей на человека) ежемесячно», — говорится в обновленном документе.

При этом раньше любое превышение установленного для региона на федеральном уровне максимального индекса увеличения тарифов ЖКХ нужно было согласовывать с представительным органом муниципалитета, которого касается решение. Так было в 2017 году, когда Новосибирск охватили масштабные протесты против резкого повышения тарифов ЖКХ, после чего единоросс Владимир Городецкий лишился кресла губернатора.

Плату за тепло и горячую воду с жителей Новосибирска собирает «Сибирская генерирующая компания» (СГК). В нее входят ТЭЦ в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Красноярском крае и Туве.

СГК принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании» миллиардера Андрея Мельниченко, который недавно получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Он вместе с семье, по словам источника журнала Forbes, уже переехал в эмират Рас-Аль-Хайма.