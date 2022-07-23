Минюст объявил Татьяну Лазареву «иноагентом»

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Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена «физлицом-иноагентом». Уроженка Новосибирска выступала против дискриминационного закона и за честные выборы.

Минюст РФ внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» оппозиционеров Илью Яшина, Руслана Шаведдинова, Максима Каца, популярного блогера, экс-издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковской и ведущую, уроженку Новосибирска Татьяну Лазареву.

В графе с якобы «источником финансирования» у каждого из них указана Украина. Другим формальным поводом для включения в реестр стало «осуществление политической деятельности» — и у политиков, и у телеведущей.

Илья Яшин находится в СИЗО по обвинению по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ), по которой сейчас преследуют многих независимых политиков и журналистов.

Татьяна Лазарева родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. То есть Минюст объявил ее «иноганетом» на следующий день после очередного дня рождения.

Играла за команду КВН НГУ, дважды чемпион Высшей лиги. Участница программы «О.С.П.-студия», позже вела ряд других проектов на СТС. Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ».

В 2011 году поддержала протесты против фальсификаций на выборах Госдумы. Прошла в Координационный совет оппозиции. К 2013 году ее и ее мужа Михаила Шаца лишили всех проектов на телевидении. Затем Лазарева запустила свои программы в ютубе, работала на радио.

Татьяна Лазарева поддерживала борьбу независимых российских СМИ против дискриминационного закона об «иноагентах».

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