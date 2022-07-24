Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 142

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:20 В Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем тг-канале.



15:43 Агентство «Сохнут» планирует перенести свою работу в Израиль и управлять процессом репатриации дистанционно, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее Минюст России обратился в суд с просьбой ликвидировать организацию. Источник в организации подчеркнул, что без возможности продвигать репатриацию в России, темпы иммиграции в ближайшие годы резко снизятся.

14:16 Правительство РФ расширило список «недружественных стран и территорий». В перечень добавили острова Гернси и Мэн, а также Багамские острова.

13:12 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Novaya.no за «дискредитацию». Об этом «Новая газета» сообщила в своем тг-канале.

«Сайт убили в младенчестве. Мы продержались 7 дней и 9 часов. Письмо от РКН, в котором они проинформировали нас, что мы „не жильцы“, пришло в субботу вечером. Через два часа началась блокировка. Утром в воскресенье кое-где сайт был еще доступен. А где-то висела стыдливая надпись „Подключение не защищено“», — заявили в редакции.

При этом, в чем именно состоит «дискредитация», в ведомстве не объяснили.

«Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты — а весь сайт и сразу. Очевидно, все же — за образ мысли. За Улицкую, Гребенщикова, Быкова, Гениса. За Тарощину, Брицкую, Дьякову, Васильчук, Сафронова, Муртазина, Шенкмана, Мозгового, Саруханова, Прокушева, Прокофьева, Минкина, Колесникова, Фокина, Ширяева, Солдатова, Малюкову, — подчеркнули журналисты. — Удивительное словосочетание, означающие, что принимающие решение о блокировке чужого творчества бояться написать правду: „Запрещено цензурой“. Не дождутся. А читатели — дождутся: свободный мир богаче примитивных ведомств».

09:30 Незаконное кафе на набережной в Красноярске обклеили буквами «Z» и словами «НарКомZ», передает местный NGS24, опубликовавший фото.

«Незаконно построенное кафе на набережной, у парохода „Святитель Николай“, решило вписаться в повестку. Попробуйте теперь снесите», — отметило издание.



Напомним, что в Новосибирске также на незаконных киосках и ларьках появлялись символы «спецоперации». «Новая фишка. Теперь нелегальные уличные торговцы на своих палатках размещают вот такие надписи, „чтоб не тронули“. Кто же нынче Z сносить будет, это же дискредитация армии. Паразитизм на патриотизме», — говорила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.



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Главное на утро 24 июля

• Полиция сорвала концерт группы Anacondaz в Перми. Ранее коллективу не дали выступить на фестивале в Екатеринбурге.

Группа играла в пермском клубе, но после четвертой песни на сцену поднялись полицейские, рассказал в твиттере солист Артём Хорев. Судя по видео, в клубе были десятки силовиков, на улице стояло много автозаков и полицейских машин.

Ранее «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Anacondaz там есть.

• Основатель антикоррупционного петербургского медиа «Хроники» Дмитрий Сухарев сообщил, что в его дом приехали следователи. Он не живет в России.

«Сейчас в доме живет моя бывшая теща с племянницами. В общем, следователь потоптался под дверью, говоря, что вот сейчас приедет ордер и они начнут обыски, но потом понуро ретировался Очень они не хотят, чтобы я возвращался. Но я вроде и не собирался», — добавил Сухарев.

• Компания IMAX, развивающая современные кинематографическую систему и кинопоказ, ушла из России. По словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, корпорация покинула РФ еще в июне.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая, — цитирует Исаева ТАСС. — Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон».

В России сеть IMAX насчитывала около 50 залов.

• Российский миллиардер Год Нисанов, включенный в санкционный список США, подал заявление на получение гражданства Португалии, узнало агентство Reuters. Власти Португалии изучают его заявку.

Бизнесмен хочет получить гражданство Португалии на основе закона о возвращении, который дает такое право потомкам сефардских евреев. Таким же образом в 2021 году гражданином Португалии стал миллиардер Роман Абрамович.

В рейтинге Forbes Нисанов в 2022 году занял 72-е место среди миллиардеров РФ. Его состояние оценили в $ 1,3 млрд.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.