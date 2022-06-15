Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 103

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Минфин РФ засекретил расходы бюджета, Китай разрешил себе ﻿«﻿невоенное» использование вооруженных сил.

19:21 Китайцы хотят локализовать в Иркутске производство электромобилей и электробусов. Соглашение о намерениях иркутяне подписали с сычуаньской компанией.

19:14 На Петербургском международном экономическом форуме погасли экраны на стенде «Мы вместе с Донбассом», который установила Росмолодежь, передает телеграм-канал «Осторожно новости».

Организаторы форума просили журналистов перестать снимать погасший стенд с патриотическими лозунгами.

18:37 Экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли с поста главы московского отделения КПРФ. Ранее его лишили полномочий федерального парламентария после вступления в силу обвинительного приговора по его делу о незаконной охоте на лося.

По мнению Рашкина, дело было политически мотивированным. В 2021 году он выступал на митингах партии в Москве и критиковал электронное голосование.

18:33 На нижегородца завели второе уголовное дело по статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщает «МВД медиа».

По сведениям SOTA, нижегородца зовут Андрей Сорочкин, он активист местного отделения партии «Яблока». В апреле на него завели первое дело по статье 280.3 УК.

Причиной для первого дела стал плакат с «недостоверной информацией о российской армии», который сотрудники ГИБДД обнаружили на заднем стекле автомобиля мужчины. Силовики провели дома у фигуранта дела обыски и изъяли постеры с «аналогичными надписями» — из-за изъятых плакатов на нижегородца завели еще одно уголовное дело.

Изначально Сорочкину назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. По информации силовиков, после этого мужчина попытался скрыться за границей, однако его задержали и поместили под домашний арест.

В апреле мужчину оштрафовали на 40 тыс. рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).



17:55 Казахстан не собирается выходить из Болонской системы образования, поскольку у этого «будут последствия», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако сам он изначально был против вхождения в нее.

17:37 Вместе с Тайга.Ресёч продолжаем спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на популярные овощи и яблоки. Так, например, картофель в магазинах одной из сетей подорожал более чем вдвое. Подробнее по ссылке.

17:36 Чая в пакетиках в России станет меньше. Его производители столкнулись с сложностями в поставках фильтровальной бумаги. Товарный код попал в санкционные списки, поэтому доля чая в пачках в торговых сетях в период наладки новых поставок может вырасти, сообщает РИА со ссылкой на экспертов в Росчайкофе и Руспродсоюзе.

17:07 IKEA организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах, сообщает РИА Новости.

17:03 Принадлежащие IKEA торговые центры «Мега» продолжат работать.

16:54 IKEA продаст все четыре фабрики в России, передает ТАСС.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — цитирует РБК пресс-службу компании.

16:38 Правозащитники ликвидированного «Комитета против пыток», который признали «незарегистрированным общественным объединением — иностранным агентом», создали «Команду против пыток».



«Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой», — заявили правозащитники в своем тг-канале.



15:38 Силовики задержали топ-менеджера «Аэрофлота», главу департамента планирования и развития парка воздушных судов Михаила Минаева, сообщает РБК.

По сведениям издания, Минаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК), суд уже вынес решение о его аресте.

Источник РБК уточнил, что через департамент Минаева шла покупка и лизинг самолетов.

15:32 Сбербанк в четвертом квартале 2022 года вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android, заявил первый замглавы банка Кирилл Царев.

15:20 Раненных в Украине военнослужащих из Забайкалья отправили на экскурсию в дацан в Санкт-Петербурге, передает 75.RU.

«Забайкальское землячество в Санкт-Петербурге организовало прогулку по городу для получивших ранения забайкальцев — участников „спецоперации“, находящихся на лечении в петербургских госпиталях», — уточняет тг-канал.



15:08 В Новосибирске плакат «бабушки с советским флагом» наклеили на маршрутку.

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14:03 Кому достанется картон для российского молока.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РБК о начале «эксперимента» по производству российского аналога упаковки TetraPak. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — сказала Абрамченко.

При этом России уже и так есть собственное производство подобной тары, писала Тайга.инфо. Например, отечественная компания «Ламбумиз» договорилась о поставках картонных упаковок для одного из крупнейших новосибирских производителей молока — ЗАО Племзавод «Ирмень». Ранее он столкнулся с проблемами из-за отказа поставлять финское сырье крупнейшему производителю тары.

Абрамченко уже назвала и возможных выгодоприобретателей от «эксперимента»: британская Mondi, которой принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Верещагина» (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

Страница раскрытия информации на сайте «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Верещагина» фактически пустая. В сервисе e-disclosure.ru документы компании с афиллированными лицами недоступны даже за 2015 год. Держатель реестра акционеров компании — ООО «Партнёр», которое подконтрольно «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

13:55 Непостроенная железная дорога Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) будет ориентирована на грузоперевозки в Китай и Монголию, заявил генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

Проект официально начали еще в 2011 году. Тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин вбил символический серебряный костыль. Планировалось, что дорогу проведут к Элегестскому угольному месторождению. Линия должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» Руслана Байсарова и РФ. Однако строительство так и не начали.

В 2021 году распоряжением правительства строительство было приостановлено на срок до пяти лет.



11:56 Руководство владивостокской сети питстопов «Еда и точка» потребовало смены названия сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», открывшейся на базе бывшего McDonald’s. Компания готова обратиться в суд, сообщил «Интерфаксу» ее владелец Сергей Панкратов.

«Из-за названия новой сети „Вкусно — и точка“ наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда. Если мы не договоримся о названии, то придется обращаться в суд. Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться. С нами еще никто не связывался по этому поводу», — отметил Панкратов.

11:52 Группа компаний «Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, узнал «Ъ». После санкций в отношении ритейлера ему не удалось продать бизнес британской Sports Direct.

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, по оценкам экспертов, за 40 млн евро, чтобы выйти на рынки стран ЕС.

11:50 Информационные системы в Красноярской краевой офтальмологической больнице настроены так, чтобы скрывать нарушения, заявили в региональной Счетной палате. Пациентам отводят только 14 дней, чтобы записаться на прием при условии, что большинство мест уже отданы другим.

Все подробности читайте здесь.

10:49 В Красноярске жители одного из многоквартирных домов по улице Линейная вывесили в своих окнах флаг Украины и протестный плакат. После этого неизвестные в касках и спецодежде пригнали автовышку и белой краской закрасили часть окон, передает НГС24.

Дома на Линейной обслуживает компания «Покровка лайф», в которой заявили редакции, что не имеют отношения к повреждению частной собственности.

t.me/ngs24_krsk

10:37 Глава департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил на заседании комиссии по предпринимательству, что в городе незаконно висят баннеры с буквами «V» и «Z». Об этом сообщила независимая коалиция «Новосибирск 2020».

«По всему городу стоят незаконные баннеры с буквами „V“ и „Z“. Они думают, мы их из-за этого сносить не будем?» — сказал Витухин.

По сведениям Тайги.инфо, речь может идти о части конструкций компании «Дизайнмастер». Редакция пока не располагает комментарием этого оператора наружной рекламы.

10:19 В Новосибирске буквы Z и V появились на нелегальных уличных торговых точках. Об этом сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Новая фишка. Теперь нелегальные уличные торговцы на своих палатках размещают вот такие надписи, „чтоб не тронули“. Кто же нынче Z сносить будет, это же дискредитация армии. Паразитизм на патриотизме», — отметила Каверзина в телеграме.

10:00 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов опубликовал статью в РБК. Он выступил против самоизоляции России и назвал бессмысленными попытки «заместить» весь импорт. Он напомнил, что благодаря интеграции страны в мировую экономику и приходу крупных корпораций, удалось в короткие сроки провести «техническое перевооружение», который в противном случае занял бы десятилетия.

«В партнерстве с ведущими зарубежными компаниями мы создавали современные автомобили, лайнеры Superjet и МС-21, вертолеты „Ансат“ и-Ка-62 и другую современную продукцию. Подчеркну: не заимствовали, а создавали. Занимались не „отверточной“ сборкой, а полноценной разработкой и производством, — уверен Чемезов. — Международное участие никак не перечеркивает заслуги наших ученых, конструкторов, других специалистов. Их большой труд могут не замечать только дилетанты. В прежней реальности, где Россия являлась частью международной системы разделения труда, это не была зависимость, а очевидная норма. Давайте честно: разве независимы от чужих товаров и технологий Германия, Япония, Франция, Австралия или Канада? Американские айфоны собираются в Китае из азиатских комплектующих. В производстве „боингов“ участвуют более 50 стран мира».

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим, — добавил Чемезов. — Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире. Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств».

Сергей Чемезов — уроженец Иркутской области. Работал в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным — оба трудились в местной резидентуре КГБ и с тех пор считались друзьями. Член бюро высшего совета «ЕР».

Главное на утро 15 июня

• Роскомнадзор заблокировал издание «Вёрстка».

«Нашему изданию всего полтора месяца, а нас уже успели заблокировать в России.

Считаем это подтверждением важности и добросовестности нашей работы», - отметила в телеграме редакция.

• Минфин РФ засекретил все расходы бюджета страны по конкретным направлениям. В опубликованном отчете об исполнении бюджета за январь-май опубликованы только общие цифры. Более того, кабмин перестал раскрывать источники финансирования дефицита бюджета, обратило внимание РБК.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в пресс-службе Минфина.

Ранее Минфин предоставлял информацию об исполнении расходов в разрезе госпрограмм. В частности, в апреле расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд рублей по сравнению с 246 млрд за такой же период 2021-го.

• Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в несколько статей УК РФ «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Документ предусматривает до 20 лет за участие гражданина в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ» (ст. 208 УК), а «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта будет приравниваться к госизмене (ст. 275 УК).

Законопроект вносит изменения и статью о «шпионаже» (ст. 276 УК). Теперь под нее будут подпадать передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ» в условиях конфликта.

• Глава ЦК компартии Китая Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий «невоенное» использование вооруженных сил.

«Свод положений, состоящий из шести глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года», – пишет государственное агентство «Синьхуа».

Решение принято на фоне постоянных заявлений КНР о том, что Тайвань является «неотъемлемой частью» Китая.

• Глава «ДНР», которую признает Кремль, Денис Пушилин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пушилин, в частности, известен тем, что был одним из руководителей финансовой пирамиды МММ-2011 в Украине. Его же выдвигали в Верховную Раду от зарегистрированной в стране партии «МММ» в 2012-м.



zn.ua

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