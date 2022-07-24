Массовая гибель пчел произошла в Омской области
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В Омской области произошел мор пчел. Ранее с этим столкнулись и другие регионы Сибири.
Пчелы из более 300 ульев погибли в селе Звонарев Кут Омской области, сообщил 12 канал. Пасечники подозревают фермеров, которые обрабатывали поля без предупреждения.
«Это произошло всё резко, мы подозреваем, что фермеры обрабатывали свои поля с горохом. Недалеко от нашего села тоже имеется рапсовое поле, там тоже фермер обрабатывал рапс. Больше 15 пасек, больше 300 ульев», — рассказала местная жительница.
Пчеловоды намерены отправить погибших насекомых на экспертизу.
Ранее сообщалось о массовом море пчел в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях.
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