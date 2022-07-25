Почти 0,5 га земли продают в элитном поселке в Заельцовском бору Новосибирска

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Крупный участок продают под застройку в Заельцовском бору Новосибирска. Он находится на территории коттеджного поселка «Европейский».

Участок площадью более 0,45 га выставили на продажу в коттеджном поселке «Европейском», говорится на сайте компании Nazarov&Partners. Внимание на объявление обратили НГС.Новости.

«Земельный участок включает в себя 4 участка, расположенных рядом, площадями 10 соток, 10 соток, 21 сотка и 4,11 сотки соответственно, — говорится в объявлении. — КП „Европейский“ - это закрытый, охраняемый поселок в окружении соснового леса на берегу реки Обь. <…> Коммуникации: газ, электричество, водоснабжение, канализация».



Землю продают за 45 млн рублей. На сайте «Европейского» при этом сказано, что сотка в поселке продается за 250−600 тыс. рублей в зависимости от рельефа.

«Европейский» — элитный коттеджный поселок. Одним из домов здесь владел экс-начальник Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаил Чуманов, которого обвиняют в хищении средств госучреждение в сумме более 1,5 млн рублей. По версии следствия, Чуманов заключил с подставным лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор аренды на личный внедорожник, принадлежащий замминистра транспорта региона Сергея Ставицкому, который продолжил использовать его в своих личных целях.

«Кроме этого, Чуманов М. В. обвиняется в получении взяток на общую сумму более 1 млн рублей за лоббирование интересов четырех коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог», — уточняли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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