Свидетель по делу омского экс-депутата из «ЕР» рассказал, как того покрывали силовики и федеральные власти

© newsomsk.ru/Вадим Харламов. Сергей Калинин

Бывший глава комитета по местному самоуправлению заксобрания Омской области Сергей Калинин признан виновным в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Он вместе с партнерами организовал схему по завышению тарифов на газ. Уже после суда выяснилось, что в деле был засекреченный свидетель, который рассказывал, как политика могли покрывать силовики и федеральные чиновники.

Московский городской суд признал 58-летнего экс-депутата омского заксобрания из фракции «Единая Россия» Калинина виновным по ч. 3 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), писала Тайга.инфо. Его, а также председателя региональной энергетической комиссии, входящей в структуру облправительства, Константина Марченко, экс-директора «Омскгоргаза» Ольгу Шеблову, Александра Буцина, Александру Орлова и Инну Пахотину осудили за организацию схемы по завышению тарифов на газ, из-за чего три компании — потребители газа получили ущерб в 273 млн рублей.

Уже после приговора выяснилось, что в деле оказались показания «свидетеля под псевдонимом Турта Э. Б. , чьи данные были сохранены в тайне». Об этом рассказали «Коммерческие вести».

«[Турта] подтвердил в суде свои показания в ходе предварительного расследования о том, что в 2018 году содержался в одной камере следственного изолятора с Калининым, который рассказывал своим сокамерниками о своем задержании за предпринимательскую деятельность в сфере транспортировки газа, механизме организации своего бизнеса, о тесных контактах с сотрудниками правоохранительных органов Омской области и должностными лицами федеральных органов власти, помогавшим в его деятельности по завышению тарифов», — цитирует издание решение суда.

Других подробностей в приговоре не приведено. Журналисты сравнивают свидетеля с «наседкой» — заключенного, которого специально могут подсаживать к обвиняемому во время оперативной работы по делу.

При этом суд отверг «в качестве доказательства вины подсудимых показания свидетеля под псевдонимом Турта, поскольку они фактически воспроизводят объяснения самого подсудимого Калинина, данные тем в отсутствие защитника».

Экс-депутат Сергей Калинин, который некогда был самым богатым парламентарием в регионе, получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.



Отметим, что среди людей, которых затронуло это крупное уголовное дело, оказался теперь уже экс-депутат Госдумы Андрей Голушко («Единая Россия»). Генпрокуратура Р Ф требовала солидарно взыскать с Голушко, Калинина, Марченко, «Омскгоргаза», «ОмскГазСетей» и «Омскриэлта» 2,27 млрд рублей в счет имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Тверской районный суд Москвы удовлетворил требования в марте 2021 года.

Андрей Голушко и Сергей Калинин были бизнес-партнерами. Оба были учредителями ООО «ХК „Акция“». Сейчас доля Голушко находится в доверительном управлении у ООО «УК „Акция“», которая управляет «Холдинговой компанией „Акция“».

Более того, в 2013 году на пост исполнительного директора «ОмскГорГаза» пришла Оксана Фадина (тогда ее фамилия была Ивахненко). Она подписывала документы, касавшиеся закупок компании. Затем перешла сразу на пост замминистра экономики Омской области, а в 2015-м возглавила министерство. В 2017-м она стала кандидатом в мэры Омска, ее поддержало региональное правительство во главе с Александром Бурковым, и на непрямых выборах за нее проголосовали все 31 депутат горсовета. В 2021 году Фадина прошла в Госдумы от «Единой России» именно по округу Андрея Голушко, фактически заменив его в парламенте.

