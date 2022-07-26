Новосибирцы вышли на пикеты против вырубок леса для корпусов НГУ

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Пикеты против вырубки леса начались в новосибирском Академгородке. Власти хотят расширить Новосибирский государственный университет (НГУ).

Пикеты против вырубки леса проходят перед ДК «Академия». Активисты уже несколько дней выходит к дому культуры с плакатами, передает корреспондент Тайги.инфо. Ранее они объявили, что акции протеста будут продолжаться шесть дней.

Власти согласовали акции. На плакатах было написано «Спасем город-лес», «Позор НГУ», «Прокуратура и полиция покрывают вандализм и беззаконие» и так далее.

Кроме того, судя по опубликованным телеграм-каналом «Ненаучный городок» фотографиям пикетов, жители устроили сбор подписей против вырубки.

Жители недовольны вырубкой леса около проспекта Коптюга ради строительства новых корпусов НГУ.

Лес начали вырубать между проспектом Коптюга и общежитиями НГУ №1а и 1б еще в конце июня. Разрешения на строительство зданий на тот момент не было, но власти санкционировали снос 844 деревьев и 2832 кустарников. По известному макету кампуса, на этом месте должны появиться три корпуса и два общежития.

Территорию обнесли металлической сеткой, а одну из тропинок перегородили воротами. Университет выставил охрану по периметру.

Сейчас продолжается строительство в другой части кампуса — на месте снесенного студенческого общежития №3. В паспорте объекта указано, что его планируют сдать в третьем квартале 2024 года. При этом в марте 2021-го заявлялось, что основной объем работ должны выполнить до конца 2023-го. Предусмотрены учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ на 625 учащихся, а также два блока общежитий на 690 мест, писала Тайга. инфо

Подрядчиком нынешних названо ООО «СК Экострой», техническим заказчиком — ООО «Юнистрой». Их ИНН не были указаны на паспорте объекта.

Проект расширения кампуса НГУ одобрило федеральное правительство.