Бюджет Новосибирска потеряет сотни миллионов из-за скандального закона о едином рекламном операторе

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Бюджет Новосибирска ждут существенные потери в случае принятия нового закона о едином операторе цифровой рекламы. Госдума РФ приняла его голосами единоросов, оправдав создание монополиста «спецоперацией» в Украине. Депутаты говорили, что документ уничтожит конкуренцию и опасен для страны.

Бюджет Новосибирска будет терять по 100 млн рублей в год от размещения рекламных конструкций в случае принятия федерального закона о едином операторе. Об этом сообщили представители мэрии на заседании профильной комиссии горсовета, сообщил Тайге.инфо депутат Антон Картавин.

Доходы бюджета Новосибирска в 2022 году приняты на уровне 60,7 млрд рублей.

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые внес зампред комитета по экономической политике единоросс Артём Кирьянов. По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений» (классифайдов), типа «Авито».

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Все объяснения, которых при рассмотрении законопроекта удалось добиться парламентариям (а вопросов было много), со стороны автора и спикера Госдумы Вячеслава Володина, вынужденного взять дело в свои руки, свелись к защите интересов государства и граждан от иностранного бизнеса. На вопросы о том, каким образом это касается наружной рекламы в городах, ответов не было.

Кирьянов утверждал, что рекламу могут использовать для «русофобских кампаний на пространстве интернета» и «фейковых вбросов». Но на все вопросы депутатов он не привел ни одного примера. Лишь сказав, что, по его версии, любой человек может воткнуть в билборд «флешку со свастикой».

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки ему отдадут в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

Под критерии единого оператора в России сейчас подходят только две компании: ООО «Русс Аутдор» и Gallery. Но Gallery вместе с другими операторами наружной рекламы подписала коллективное письмо в ФАС с жалобой на законопроект.



ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года. И в «Русс Аутдор» ужезаявили, что «не усматривают монополизации в инициативе».