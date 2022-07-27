Полиция рассказала подробности жестокого убийства девушки в Новосибирске

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Полиция рассказала подробности жестокого убийства девушки в Новосибирске
27 Июл 2022, 06:39

17-летнюю девушку жестоко убили на улице в Новосибирске. Подозреваемым оказался ее знакомый, судимый за побои и угрозы, который хотел уехать из России.

Мужчина напал с ножом на девушку у дома по улице Лесосечная в Нижней Ельцовке поздно вечером 26 июля. Он нанес ей множество ударов, она скончалась на месте.

«Прибывшие сотрудники полиции опросили очевидцев. Личность подозреваемого была установлена — им оказался 27-летний знакомый погибшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Утром 27 июля подозреваемого задержали инспекторы ДПС на улице Хилокская в Ленинском районе городе. По данным полиции, мужчина планировал уехать из России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Задержанный дал признательные показания.


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