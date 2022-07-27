Глава иркутского СК заявил, что «жесткие посадки» и громкие дела нужны для демонстрации силы

© irk.sledcom.ru. Анатолий Ситников (в центре)

Громкие уголовные дела и «жесткие посадки» необходимы для демонстрации силы, заявил глава управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Анатолий Ситников. Это нужно государству, считает он.

«Они [громкие дела и жесткие посадки] должны быть, — заявил Ситников в интервью, опубликованном на сайте иркутского СК. — Без демонстрации силы, без реализации этих силовых возможностей о чем тогда говорить? Государство должно показывать свою силу, власть, заинтересованность в реализации».

При этом в интервью не звучали вопросы про преследование активистов или другие «политические» дела, к которым КПРФ, например, относит арест главы фракции в иркутском заксобрании Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергей Левченко.

Анатолий Ситников родился в 1978 году, окончил Поморский государственный университет. Работал в Архангельской области. В 2011-м назначен замруководителя управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В октябре 2017 года Ситников возглавил управление ведомства в Мордовии. В Иркутскую область его назначили 30 июля 2021 года.

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