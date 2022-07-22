Как преследуют оппозицию в Сибири

© Кирилл Канин. Хельга Пирогова

В регионах Сибири все чаще преследуют независимых депутатов или представителей парламентской оппозиции. Некоторых выдавили из страны, другим фактически запретили исполнять полномочия.

Уголовное дело возбудили в отношении независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой 22 июля. Тайга.инфо вспоминает, кого из сибирских оппозиционных депутатов начали преследовать в последнее время.

Новосибирская область

Хельгу Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально еще и заблокирован в РФ). Затем глава СК Р Ф Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство возбудили по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»).

Каким образом твит с оценочным суждением, а не с утверждением о каких-либо действиях ВС РФ может попадать под этот уголовный состав, в Следственном комитете уточнять не стали.

При этом Хельгу Пирогову не уведомляли об уголовном деле и к моменту публичных заявлений СК не вызывали на допрос. Параллельно комиссия горсовета по этике вынесла девушке замечание в связи с ее твитом.

Помимо Пироговой политическому преследованию подвергся один из лидеров коалиции «Новосибирск 2020», депутат горсовета Сергей Бойко. В ноябре 2021-го у него появилась неофициальная информация, что в отношении него могли возбудить уголовное дело, связанное с преследованием сторонников Навального по статье о создании «экстремистского сообщества» (ч.1 ст. 282.1 УК). По этому делу, например, была арестована Лилия Чанышева, экс-координатор уфимского штаба политика (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в России).

До этого у Бойко не раз проходили обыски по делу команды Навального. В итоге депутат, находившийся в зарубежной командировке, пока решил не возвращаться в Россию.

Административные протоколы составляли и на независимого депутата горсовета Антона Картавина. Его задерживали на фоне акций протеста в 2021 году в поддержку Навального и против Кремля, а в 2022-м МВД выиграло иск к Картавину и блогеру Тимуру Ханову на 3 млн рублей за работу полиции на протестных акциях в январе 2021 года. При этом оба находились в спецприемниках во время митинга и шествия.

Еще одного независимого депутата горсовета Светлану Каверзину обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и отправили в спецприемник на семь суток. Теперь она, как и Хельга Пирогова, подвергается спам-атакам, у Каверзиной пытались взломать телеграм и аккаунт на госуслугах.

Независимые российские журналисты, в том числе несколько сотрудников Тайги.инфо, также подвергаются массированным спам-атакам, и продолжают получать сообщения о попытках взлома телеграма.

Кроме того, еще до дела Хельги Пироговой началось уголовное преследование некоторых помощников независимых депутатов от коалиции. В отношении координатора «Искалеченного Новосибирска» Михаила Рязанцева, который работает помощником Светланы Каверзиной, возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он якобы «похитил» из горсовета 16 тыс. рублей. Аналогичные дела завели в отношении помощников Пироговой — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Им вменили якобы «хищения» из горсовета 22 и 11 тыс. рублей, соответственно. При этом спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР») лично утверждал, что фактов нарушений в работе отдела бухгалтерского учета и отчетности совета, который и занимается зарплатами помощников депутатов, выявлено не было.

Напомним, что лишить депутатских полномочий можно только после осуждения по уголовному делу или в связи с нарушениями при подаче деклараций.

Томская область

В Томске силовики преследуют независимых депутатов гордумы Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. В конце декабря 2021 года на Фадееву завели дело по ч. 3 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) из-за якобы причастности к руководству структурами Алексея Навального.

Фадееву отпустили под запрет определенных действий по ходатайству следователя. Ей ограничили использование интернета, посещение массовых мероприятий и общение со всеми, кроме родственников, адвокатов и медицинских работников.

«Ограничение — это общение с огромным кругом лицом. То есть, фактически деятельность депутата запрещается полностью», — говорил адвокат Фадеевой.

Об уголовном деле в отношении Андрея Фатеева официально не сообщалось. Но после того как он уехал из РФ его объявили в федеральный розыск. Он говорил, что продолжает политическую деятельность.

Омская область

Независимого депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко обвинили по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Депутата преследуют за публикацию о состоянии Мариуполя в его телеграм-канале.

Суд на время следствия запретил Петренко выходить из дома с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом, общаться с журналистами и свидетелями, а также посещать митинги.

Дмитрий Петренко прошел в горсовет Омска при поддержке КПРФ и работал во фракции. Но в 2021 году его исключили из партии под предлогом работы «против партии» и ее кандидатов.

В апреле Октябрьский районный суд Омска также арестовывал Петренко на семь суток. Ему вменяли ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики). Поводом стал пост депутата, где он сравнил символику, которую рисуют на российских танках в Украине, с эмблемой «отрядов охраны» Гитлера.

Тува

Тува — родина министра обороны РФ Сергея Шойгу. Но и здесь один из политиков выступил против действий Кремля в Украине. Депутат Верховного Хурала Эрес Кара-Сал потребовал от Шойгу и президента РФ Владимира Путина прекратить «спецоперацию».

Кара-Сал уехал из России, а теперь помогает военнослужащим, которые отказываются участвовать в кампании.

Эрес Кара-Сал был инженером, работал в республиканском госкомитете по управлению имуществом. Затем возглавил управление Роснедвижимости по Туве, позже ушел в бизнес. В 2012-м избрался в хурал представителей Тоджинского кожууна (района), а затем недолго поработал в должности первого замглавы района. Затем возглавлял фирму «Тывагипрозем», а в 2020 году избрался в Верховный Хурал республики по списку ЛДПР, которая представляет в Туве единственную парламентскую оппозицию единороссам.

Кара-Сал руководит фракцией ЛДПР из двух человек.

Республика Алтай

В марте член фракции КПРФ в парламенте Республики Алтай Мария Дёмина опубликовала в соцсетях открытое письмо движения «Защитим Алтай в Республике Алтай», адресованное президенту Р Ф Владимиру Путину. Активисты попросили прекратить «спецоперацию».

Авторы призывали Путина уйти в отставку, «чтобы новый руководитель России смог разрешить и смягчить негативные последствия».

Но в итоге на Дёмину составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Суд оштрафовал ее на 40 тыс. рублей.

«Согласно справке по результатам исследования кандидата философских наук, доцента кафедры права, философии и социологии Горно-Алтайского государственного университета обращение <…> содержит призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, саботирование спецоперации и<…> предательство интересов России», — говорилось в решении суда.

Дёмина — один из самых известных политиков республики. В 2021 году ей немного не хватило, чтобы обыграть единоросса на выборах в Госдуму по республиканскому округу. Она не признала итоги, заявив о многочисленных нарушениях.

Иркутская область и Бурятия

Но не только противники «спецоперации» или просто неудобные властям независимые депутаты в Сибири подвергаются политическим преследованиям в последнее время. Лояльные в плане внешнеполитических решений коммунисты также незащищены.

В 2019 году силовики жестко подавили стихийные протесты в Улан-Удэ после выборов мэра, на которых представитель КПРФ, авторитетный сенатор Вячеслав Мархаев проиграл единороссу Игорю Шутенкову. Недовольство избирателей наложилось на задержание местных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который в то время шел в Москву «изгонять Путина». В итоге ОМОН и неизвестные в масках с топориками набросились на протестующих на второй день акции, разбили окна в машинах активистов и задержали депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова.

Цыренова оштрафовали на 15 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником порядка проведения массового мероприятия). Затем Верховный суд Бурятии признал депутата виновным в порче деловой репутации республиканского МВД — за вопрос о применении насилия к протестовавшим, заданный главе управления МВД Олегу Кудинову на сессии хурала.

Позже Цыренов требовал признать «Единую Россию» экстремистской организацией.

«Потому что эта партия за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации, — заявил политик. — Давайте посмотрим, „ЕР“ подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Бурятия в годы пандемии показала самую высокую смертность в России», — говорил Цыренов уже во время дебатов перед выборами депутатов Госдумы-2021.

В Иркутской области силовики взялись за коммунистов после их успехов на региональных и муниципальных выборах. При губернаторе-коммунисте Сергее Левченко, который победил единоросса еще в 2015 году, КПРФ в 2018 году удалось избрать крупнейшую фракцию в заксобрании области во главе с сыном Левченко Андреем. Но сначала в конце 2019-го Левченко-старшего вынудили уйти в отставку — со слов КПРФ, по требованию «федерального центра» — а меньше чем через год задержали и его сына, лидера парламентской фракции.

Формально, дело Левченко не связано с политикой — ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Его обвиняют в хищениях из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Но в КПРФ уверены, что дело носит политический характер. Андрей Левченко находится в СИЗО уже почти два года, теперь прокурор просит ему 10 лет колонии. Его отец, несмотря на давление, смог избраться в Госдуму по списку КПРФ.

Тайга.инфо