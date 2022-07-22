Уголовное дело завели на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову

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Уголовное дело возбуждено в отношении независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Ее обвинили по статье о «фейках» про ВС РФ.

Против Пироговой возбудили дело о «распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ» (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.



«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ», — утверждают в СК.

Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее председатель СК Р Ф Александр Бастрыкин решил проверить Хельгу Пирогову. «В ряде СМИ сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю С К России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих», — говорилось в заявлении СК.



Как выяснилось, донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»). Некоторых из них связывают со строительной группой компаний «Расцветай» и депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым («ЕР»).

В ночь на 22 июля Хельгу Пирогову задержали после благотворительного аукциона. Ее на четвертом месяце беременности увезли в полицию, где на нее составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за тот самый твит, из-за которого теперь Бастрыкин говорит об уголовном деле. Ее отпустили, заседание суда было запланировано на ближайшие дни.

Хельга Пирогова родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности преподавателя дошкольной педагогики и психологии. Занималась общественной деятельностью, в 2008 году была волонтером на международных Дельфийских играх.

После университета работала в администрации Октябрьского района Новосибирска, курировала взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями, учреждениями молодежной политики. В 2014 году ушла в маркетинг, занималась открытием ТРЦ «Галерея Новосибирск», участвовала в организации городских проектов и мероприятий, разрабатывала рекламные кампании в Новосибирске и Иркутске. Принимала участие в работе благотворительного фонда «Ты можешь», который помогает детям, живущим в микрорайонах с неразвитой социально-культурной инфраструктурой.



Пирогова участвовала в крупных согласованных акциях в защиту прав горожан. Организовывала митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам, а также участвовала в проведении митинга в поддержку расследователя Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному обвинению о наркотиках.