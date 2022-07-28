Уголовное дело после убийства кабаном человека возбудили в Приангарье

В Иркутской области возбудили уголовное дело против хозяина свиньи, которая убила человека. Мужчина скончался в больнице от потери крови.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) возбудили против 35-летнего жителя поселка Тельма, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. Его кабан напал на односельчанина.

Житель поселка Тельма Иркутской области предпенсионного возраста погиб после нападения свиней. Он пытался вилами отогнать от своего участка стаю животных, которые находились на свободном выгоне. Одна из свиней укусила мужчину за ногу и разорвала артерию. Врачи не смогли спасти пострадавшего. Он умер в больнице от кровопотери, писала Тайга.инфо.

СК обратился в суд с просьбой отправить хозяина свиньи под домашний арест. Следователь заявил, что жители села постоянно жаловались на мужчину, который не следил за своим скотом, животные часто находились на вольном выпасе.

«Также он был замечен в употреблении спиртных напитков, ранее привлекался к административной ответственности», — рассказали в суде.

Преступление отнесли «к категории небольшой тяжести». Обвиняемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.