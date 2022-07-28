Омского ученого сделали подозреваемым по делу о «фейках» про армию

28 Июл 2022, 11:39

Омский археолог Евгений Круглов стал подозреваемым по уголовному делу о «распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ. Ранее его задержали прямо во время научной экспедиции с использованием ОМОНа.

Ученый Евгений Круглов участвовал в археологической экспедиции в лесу в Тюменской области. Там его задержали оперативники вместе с сотрудниками ОМОН. В Омске его допросили по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) и отпустили. Статус мужчины не был известен.

28 июля Следственный комитет объявил, что 46-летний археолог стал подозреваемым: "По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликование ложных, дискредитирующих российских военных сведений, вновь разместил в социальной сети «ВКонтакте» под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию с видеозаписью о действиях ВС РФ на территории Украины".

Никаких других сведений СК не приводит. Ранее стало известно, что считают, что 4 мая Круглов якобы сделал репост новостной сводки о боевых действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте».

Напомним, что ст. 207.3 УК ввел президент РФ Владимир Путин 4 марта. По ней сейчас преследуют оппозиционных политиков, журналистов, активистов и обычных граждан, которые, в том числе не согласны с политикой Кремля в Украине. Также была введена ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора
Последние материалы
28 Июл, 13:01
Семья погибшей роженицы отсудила 8 млн рублей у больницы в Забайкалье
28 Июл, 12:26
Уголовное дело о халатности полиции завели после жестокого убийства несовершеннолетней в Новосибирске
28 Июл, 11:54
Новосибирский суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки
28 Июл, 11:39
Омского ученого сделали подозреваемым по делу о «фейках» про армию
28 Июл, 11:18
Новосибирские ученые начали собирать подписи в защиту арестованного доктора наук Маслова
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования