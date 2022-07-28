Омского ученого сделали подозреваемым по делу о «фейках» про армию

Омский археолог Евгений Круглов стал подозреваемым по уголовному делу о «распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ. Ранее его задержали прямо во время научной экспедиции с использованием ОМОНа.

Ученый Евгений Круглов участвовал в археологической экспедиции в лесу в Тюменской области. Там его задержали оперативники вместе с сотрудниками ОМОН. В Омске его допросили по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) и отпустили. Статус мужчины не был известен.

28 июля Следственный комитет объявил, что 46-летний археолог стал подозреваемым: "По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликование ложных, дискредитирующих российских военных сведений, вновь разместил в социальной сети «ВКонтакте» под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию с видеозаписью о действиях ВС РФ на территории Украины".

Никаких других сведений СК не приводит. Ранее стало известно, что считают, что 4 мая Круглов якобы сделал репост новостной сводки о боевых действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте».

Напомним, что ст. 207.3 УК ввел президент РФ Владимир Путин 4 марта. По ней сейчас преследуют оппозиционных политиков, журналистов, активистов и обычных граждан, которые, в том числе не согласны с политикой Кремля в Украине. Также была введена ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).