Новосибирский суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки

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Суд отправил в СИЗО 27-летнего Хушнуда Хамроева, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Ее семья еще до трагедии несколько раз обращалась в полицию из-за того, что ее преследовал бывший парень, но в МВД отказывались возбуждать уголовные дела. При этом мужчина был дважды судим, в том числе за нападение с ножом на школьницу.

Советский районный суд Новосибирска арестовал Хамроева на два месяца. Об этом сообщает НГС. На само заседание пустили только двоих журналистов без объяснения причин, остальных оставили в коридоре.

Хамроев признал вину в убийстве своей знакомой у дома по улице Лесосечная в Нижней Ельцовке. Подозреваемый, по версии следствия нанес ей 15 ударов ножом в разные части тела, она скончалась на месте.

27-летнего подозреваемого Хушнуда Хамроева задержали только на следующий день. В полиции утверждали, что он хотел уехать из России. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Мужчина сразу дал признательные показания, а причиной, по предварительной версии, стала ревность.

Тайга.инфо подробно рассказывала, что Хамроев был дважды судим: за угрозу убийством и нападение на школьницу, которая также была его знакомой. После второго приговора его освободили в зале суда, потому что назначенное наказание он к тому времени отбыл в СИЗО.

Девушка, убитая в Нижней Ельцовке, также говорила об угрозах со стороны Хамроева до трагедии. Молодые люди некоторое время встречались. Ее родственники неоднократно обращались в полицию по факту угроз от мужчины. Полиция трижды отказалась возбудить уголовное дело. Был составлен лишь административный протокол о «побоях» (ст. 6.1.1 КоАП), но результаты экспертизы по этому делу так и не поступили в полицию на момент убийства.