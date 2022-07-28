Уголовное дело о халатности полиции завели после жестокого убийства несовершеннолетней в Новосибирске

© Кирилл Канин
Уголовное дело о халатности полиции завели после жестокого убийства несовершеннолетней в Новосибирске
28 Июл 2022, 12:26

Сотрудников новосибирской полиции подозревают в халатности, которая могла повлечь убийство 17-летней девушки в Новосибирске. Еще до трагедии семья погибшей несколько раз обращалась в полицию из-за того, что ее преследовал бывший парень, который в итоге и стал подозреваемым. Но в МВД отказывались возбуждать уголовные дела.

Следственный комитет возбудил дело ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

«По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год должностные лица отдела полиции №10 „Советский“ управления МВД России по городу Новосибирску в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций, не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека, — рассказали в СК РФ по региону. — По заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились».

В итоге 26 июля 27-летний знакомый девушки Хунуд Хамроев, как считает следствие, напал на нее с ножом прямо на улице в Нижней Ельцовке и нанес 15 ударов. Она погибла на месте.

Хамрое арестован. Все подробности дела читайте здесь.


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