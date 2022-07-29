Томского экс-губернатора устроили советником главы «Газпрома»

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Бывший губернатор Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия») нашел место работы, несмотря на пенсионный возраст. Его устроили советником главы «Газпрома» Алексея Миллера.

65-летний Жвачкин назначен советником предправления «Газпрома» Алексея Миллера. Фотографию с табличкой на двери кабинета первым опубликовал «Бабр», ссылающийся на доверенного человека. Сведения подтвердил источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией.

Официальных сообщений от «Газпрома» о трудоустройстве Жвачкина не было.

Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми. Окончил Тюменский инженерно-строительного институт, работал в нефтяной промышленности. С 1987 года по 1994 год управлял трестом «Томскнефтестрой» ОАО «Томскнефть». С января 1995 года возглавлял ОАО «Томскгаз».

С 1999 года избирался в думу Томской области. В апреле 1999-го стал президентом ОАО «Востокгазпром». Долгое время работал в структурах «Газпрома».

В 2012-м облдума утвердила его губернатором по представлению президента Р Ф Дмитрия Медведева. На прямых выборах в 2017-м он выиграл в первом туре у депутата Госдумы Р Ф Алексея Диденко из ЛДПР.

Именно в период работы Жвачкина был уничтожен независимый телеканал ТВ2. В 2022-м закрылся и сайт издания.

10 мая 2022 года Жвачкин объявил об уходе в отставку. При этом собеседники Тайги. инфо говорили, что его администрация в это время уже готовилась к выборам губернатора, на которые планировал пойти единоросс.

Врио губернатора был назначен замначальника управления президента РФ по внутренней политики Владимир Мазур. Именно его «ЕР» и выдвинула на сентябрьские выборы губернатора.

Против Мазура поборется вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Также на кампанию заявились директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев («РППСС») и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).