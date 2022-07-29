Экс-депутат и приятель Евгения Зиничева не верит в случайность его смерти на Таймыре

© mchs.gov.ru. Евгений Зиничев (на переднем плане)

Гибель главы МЧС Евгения Зиничева в Красноярском края не была случайной, заявил его знакомый, бывший депутат парламента Калининградской области Соломон Гинзбург. Он уверен, что Зиничев, который некоторое время возглавлял регион, не допустил бы нынешнего «засилья мошенников».

«В несчастный случай 8 сентября 2021 года, стоивший министру жизни, я, очевидно, как и вы, абсолютно не верю. Тайное станет явным», — написал в фейсбуке* экс-депутат заксобрания Калининградской области Соломон Гинзбург («Гражданская платформа»).



Бывший парламентарий отметил, что у него были «искренние и приятельские» отношения с Зиничевым. «Он много чего рассказывал», — добавил он.

Гинзбург решил написать о Зиничеве 28 июля — через шесть лет после назначения того врио губернатора Калининградской области.

«Он искренне не любил публичность, PR, показушность. Умел слушать и слышать. Совершенно правильно, услышав, разделил, согласно уставной нормы, должности губернатора и главы областного правительства, — напомнил экс-депутат. — Был настроен на добрососедство, социальные приоритеты и принятие отдельного федерального закона о КО [Калининградской области]. Не обижался за критику. Просил говорить в глаза самые неприятные факты, если они проверены и достоверны. Настоящий честный и достойный российский офицер. КО руководил всего 70 дней. Очень сожалею, что не он руководит ныне регионом».



«Уверен: нынешнего вранья от власти, „засилья мошенников“ вокруг нынешнего управителя, сращивающихся с правоохранителями, коррумпированными должностными лицами и бандитами, он бы не допустил», — добавил Гинзбург.

Евгений Зиничев — выходец из ФСБ. Он работал в личной охране Службы безопасности президента РФ (подразделение Федеральной службы охраны), сопровождал Владимира Путина. В 2015-м возглавил калининградское управление ведомства. В 2016-м был назначен врио губернатора, но уже в октябре того же года покинул пост по семейным обстоятельствам и стал замдиректора ФСБ. В 2018-м возглавил МЧС России.

Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад), который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, сообщали источники федеральных СМИ. Министр вылетел из Норильска рано утром 8 сентября 2021 года, и погиб около 07:00. Источник Тайги. инфо говорил, что министр мог погибнуть на озере Лама, которое также находится на плато Путорана.

Озеро находится примерно в 120 км от Норильска и является одним из самых глубоких в России. Оно расположено в северо-западной части плато Путорана. Там же находится расположен Путоранский заповедник.

При этом МЧС официально утверждает, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о гибели министра на плато Путорана: «Никаких там версий нет. Есть одна, одна реальная версия. Все остальное это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления».

О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.