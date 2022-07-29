Река затопила поселения и 15 кооперативов в Чите и пригороде

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Река затопила поселения и 15 кооперативов в Чите и пригороде
29 Июл 2022, 12:45

Уже пять населенных пунктов и 15 дачных кооперативов подтоплены в Забайкалье из-за подъема уровня воды в реке Чита. В районах краевого центра готовят эвакуацию.

«В результате обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Чита, в Читинском районе подтоплены 5 населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. В настоящее время из зоны подтопления силами МЧС России эвакуированы 132 человека, из них 25 дети. Эвакуация продолжается», — сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью.

Река Чита начала подтапливать город Чита и пригороды утром 29 июля. Все подробности наводнения читайте здесь.

В Ингодинском, Железнодорожном и Центральном районах Читы объявили о готовности эвакуировать жителей. В Чите уже введен режим повышенной готовности.

Уровень воды в Чите поднимается. На 30 июля в регионе прогнозируют дожди.


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