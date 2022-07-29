Иркутский экс-губернатор о приговоре своему сыну: «Сегодняшний режим и его прислужники злоупотребляют властью»

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Депутат Госдумы, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал приговор его сыну, главе фракции КПРФ в заксобрании региона Андрею Левченко. Он назвал фигурантов дела «героями нашего времени», а тех, кто их преследует, обвинил в злоупотреблениях и коррупции.

Кировский районный суд Иркутска признал депутата заксобрания региона Андрея Левченко виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Его приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей.

Вместе с ним по делу проходят вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов, бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) Дмитрий Коженов, гендиректор иркутского ООО «Звезда» Олег Хамуляк и его зам по экономике Антон Рябикин. Хамуляк получил 8 лет колонии общего режима, Рябикин — 7 лет колонии общего режима. Коженова и Чернышева приговорили к четырем годам лишения условно.

Тайга.инфо публикует комментарий экс-губернатора Сергея Левченко (КПРФ), который сейчас представляет Иркутскую область в Госдума.



Сегодня объявили обвинительный приговор по так называемому делу «о лифтах». Вся эта процедура — я даже не могу назвать её расследованием или судом — вся эта процедура показывает, что сегодняшний режим и его прислужники злоупотребляют властью, демонстрируют свою явную недобросовестность и коррупционность.

Потому что никто со стороны обвинения не собирался доказывать цифры, которые на поверку оказываются дутыми и которые опровергаются самими так называемыми «потерпевшими» и свидетелями со стороны обвинения.

Поэтому все те пятеро, которые сегодня страдают и которым сегодня был озвучен приговор — это люди, которые не признали свою вину и не стали просить снисхождения, а наоборот разоблачают все те репрессии, которые против них организованы этой властью.

Все пятеро сегодняшних осужденных являются «героями нашего времени». Потому что очень точно характеризуют и сегодняшнюю эпоху и положение человека в ней — любого добропорядочного гражданина можно легко оболгать, арестовать, осудить и отправить в тюрьму вопреки закону, вопреки фактам и не имея никаких доказательств, а просто имея «указание сверху».

Это всё, что нужно знать о «социальных лифтах» в современной России.