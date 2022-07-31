Количество подтопленных в Чите домов приблизилось к 800
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В Чите продолжает топить дома. За сутки от паводка пострадали 776 владений. Ранее в городе ввели режим ЧС.
Паводки подтопили в Чите 202 жилых и 574 дачных дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю 31 июля.
«Вместе с тем за сутки от воды освободилось 37 жилых домов, 26 дачных домов и 65 участков», — уточняется в сообщении.
Количество подтопленных жилых и дачных домов, по данным на 30 июля, составляло 559, приусадебных участков — 1049.
Ранее в регионе вслед за рекой Читинкой уровень воды начал резко расти в реке Ингода. В городе ввели режим ЧС, писала Тайга.инфо.
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