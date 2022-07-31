Обвиняемого в получении взятки квартирой замначальника полиции отправили в СИЗО в Забайкалье

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Обвиняемого в получении взятки квартирой замначальника полиции отправили в СИЗО в Забайкалье
31 Июл 2022, 13:15

Замначальника полиции по оперативной работе МВД Башкортостана Андрея Москвитина арестовали в Забайкальском крае. Его обвиняют в получении взятки квартирой от одного из крупных предпринимателей Читы.

В Забайкалье замначальника полиции по оперативной работе МВД Башкортостана отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 31 июля.

По версии следствия, мужчина ранее работал начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Забайкальскому краю. Он получил взятку в виде квартиры от одного из крупных читинских предпринимателей «за оказание общего покровительства».

Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которому вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Его также заключили под стражу. Экс-полицейскому вменяют ч. 6 ст. 290 УК.

По информации Читы.РУ, один из арестованных — замглавы МВД Башкирии Андрей Москвитин, ранее работавший начальником уголовного розыска в Забайкалье, второй арестованный — Михаил Поливин, ранее занимавший пост замначальника краевого УМВД.


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