Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу
© t.me/radionovasg
Попавшая в беду в Диксоне белая медведица, за которой наблюдали ученые, вернулась в дикую природу. Ранее она вышла к людям с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки.
Спасенная белая медведица вернулась в дикую природу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем тг-канале.
Инспекторы облетели на вертолете территорию, на которой могла находиться медведица, в том числе побережья Карского моря, и никаких следов не нашли.
«Ученые и специалисты, осматривая медведицу на месте, пришли к выводу, что она не нуждается в передержке. Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу», — рассказала Радионова.
Медведица, попавшая в беду, вышла к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. В пасти у животного застряла банка из-под сгущенки, писала Тайга.инфо.
Новости из рубрики:
Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу Обвиняемого в получении взятки квартирой замначальника полиции отправили в СИЗО в Забайкалье Количество подтопленных в Чите домов приблизилось к 800 Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 149
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo