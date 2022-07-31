Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу

© t.me/radionovasg
Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу
31 Июл 2022, 14:33

Попавшая в беду в Диксоне белая медведица, за которой наблюдали ученые, вернулась в дикую природу. Ранее она вышла к людям с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки.

Спасенная белая медведица вернулась в дикую природу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем тг-канале.

Инспекторы облетели на вертолете территорию, на которой могла находиться медведица, в том числе побережья Карского моря, и никаких следов не нашли.

«Ученые и специалисты, осматривая медведицу на месте, пришли к выводу, что она не нуждается в передержке. Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу», — рассказала Радионова.

Медведица, попавшая в беду, вышла к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. В пасти у животного застряла банка из-под сгущенки, писала Тайга.инфо.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Светлана Каверзина
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
31 Июл, 14:33
Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу
31 Июл, 13:15
Обвиняемого в получении взятки квартирой замначальника полиции отправили в СИЗО в Забайкалье
31 Июл, 08:58
Количество подтопленных в Чите домов приблизилось к 800
31 Июл, 07:29
Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области
31 Июл, 05:54
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 149
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования