Спасенная на севере Красноярского края медведица вернулась в дикую природу

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Попавшая в беду в Диксоне белая медведица, за которой наблюдали ученые, вернулась в дикую природу. Ранее она вышла к людям с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки.

Спасенная белая медведица вернулась в дикую природу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем тг-канале.

Инспекторы облетели на вертолете территорию, на которой могла находиться медведица, в том числе побережья Карского моря, и никаких следов не нашли.

«Ученые и специалисты, осматривая медведицу на месте, пришли к выводу, что она не нуждается в передержке. Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу», — рассказала Радионова.

Медведица, попавшая в беду, вышла к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. В пасти у животного застряла банка из-под сгущенки, писала Тайга.инфо.

