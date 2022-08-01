Огромные пробки образовались в Новосибирске из-за ремонта Октябрьского моста

© yandex.ru/maps
Огромные пробки образовались в Новосибирске из-за ремонта Октябрьского моста
01 Авг 2022, 10:15

Левобережье Новосибирска парализовали пробки из-за ремонта Октябрьского моста и работ в районе Площади Маркса.

Движение по Октябрьскому мосту через Обь ограничено в Новосибирске из-за ремонта. По данным мэрии, запланировано четыре этапа ограничений, каждый из которых займет по пять дней.

Из-за дорожных работ пробки в районе моста и на улице Немировича-Данченко сохраняются на протяжении всего 1 августа, а не только в час пик, следует из данных «Яндекс.Пробки». Кроме того, крайне затруднено движение в районе Площади Маркс, улиц Космическая, Геодезическая и Новогодняя — на улице Ватунина в районе ГУМа продолжаются работы.

Подряд на капремонт Октябрьского моста за 2,2 млрд рублей получило ООО «СпецТрансСтрой». Компания, по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».

Компания занимается строительством станции метро «Спортивная». Недавно «Спецтрансстрой» получил еще два крупных подряда — на строительство систем водоснабжения и водоочистки в Коченёво и Татарске (общая сумма договоров составила 1,32 млрд рублей).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Светлана Каверзина
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
01 Авг, 12:00
Новосибирские компании потребовали от губернатора и депутатов не допустить скандального закона о едином рекламном операторе
01 Авг, 11:33
Несовершеннолетний омич с ребенком получил условное за склонение подростков к самоубийству через «игру»
01 Авг, 11:07
Чита.Ру: доброволец из Забайкалья погиб в Украине
01 Авг, 10:16
Шаману Габышеву продлили срок принудительного лечения в Уссурийске
01 Авг, 10:15
Огромные пробки образовались в Новосибирске из-за ремонта Октябрьского моста
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования