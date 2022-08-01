Огромные пробки образовались в Новосибирске из-за ремонта Октябрьского моста

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Левобережье Новосибирска парализовали пробки из-за ремонта Октябрьского моста и работ в районе Площади Маркса.

Движение по Октябрьскому мосту через Обь ограничено в Новосибирске из-за ремонта. По данным мэрии, запланировано четыре этапа ограничений, каждый из которых займет по пять дней.

Из-за дорожных работ пробки в районе моста и на улице Немировича-Данченко сохраняются на протяжении всего 1 августа, а не только в час пик, следует из данных «Яндекс.Пробки». Кроме того, крайне затруднено движение в районе Площади Маркс, улиц Космическая, Геодезическая и Новогодняя — на улице Ватунина в районе ГУМа продолжаются работы.

Подряд на капремонт Октябрьского моста за 2,2 млрд рублей получило ООО «СпецТрансСтрой». Компания, по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».

Компания занимается строительством станции метро «Спортивная». Недавно «Спецтрансстрой» получил еще два крупных подряда — на строительство систем водоснабжения и водоочистки в Коченёво и Татарске (общая сумма договоров составила 1,32 млрд рублей).