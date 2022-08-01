Новосибирские компании потребовали от губернатора и депутатов не допустить скандального закона о едином рекламном операторе

© russoutdoor.ru

Новосибирские компании потребовали от губернатора Андрея Травникова и депутатов Госдумы не допустить принятия нового федерального закона, который вводит единого оператора электронной рекламы. Они обратились, в том числе к тем депутатам-единороссам, которые его уже проголосовали за документ.

«Рекламное сообщество просит учесть мнение операторов наружной рекламы при подготовке официальной позиции по запросу со стороны федеральных органов исполнительной власти, поддержать сформулированную отраслью наружной рекламы позицию, а также оказать содействие по недопущению принятия данного законопроекта», — говорится в заявлении «Союза операторов наружной рекламы», поступившем Тайге.инфо.

Операторы наружной рекламы обратились за помощью и поддержкой к депутатам Госдумы Александру Аксёненко («СРПЗП), Ренату Сулейманову (КПРФ), Олегу Иванинскому, Виктору Игнатову и Дмитрию Савельеву — последние трое единороссов голосовали за скандальный законопроект в первом чтении. Письмо также адресовано губернатору Андрею Травникову, спикеру новосибирского заксобрания Андрею Шимкиву, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю горсовета Дмитрию Асанцеву.

«Участники рынка наружной рекламы, давно выполняющие свою работу, потеряют возможность формирования качественной адресной программы, — считают в „Союзе операторов наружной рекламы“. — У регионов будет изъято ключевое полномочие — планирование схемы размещения рекламных конструкций, что фактически создает прецедент вмешательства коммерческой компании в полномочия органов власти по формированию обличия города. Кроме того, органы местного самоуправления будут обязаны согласовывать любую установку или демонтаж рекламных конструкций, а также их содержание (включая социальную и политическую рекламу) с единым оператором».



Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые внес зампред комитета по экономической политике единоросс Артём Кирьянов. По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений» (классифайдов), типа «Авито».

Все объяснения, которых при рассмотрении законопроекта удалось добиться парламентариям, со стороны автора и спикера Госдумы Вячеслава Володина, вынужденного взять дело в свои руки, свелись к защите интересов государства и граждан от иностранного бизнеса. На вопросы о том, каким образом это касается наружной рекламы в городах, ответов не было.

Кирьянов утверждал, что рекламу могут использовать для «русофобских кампаний на пространстве интернета» и «фейковых вбросов». Но на все вопросы депутатов он не привел ни одного примера. Лишь сказав, что, по его версии, любой человек может воткнуть в билборд «флешку со свастикой».

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки ему отдадут в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

Под критерии единого оператора в России сейчас подходят только две компании: ООО «Русс Аутдор» и Gallery. Но Gallery вместе с другими операторами наружной рекламы подписала коллективное письмо в ФАС с жалобой на законопроект.



ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года. И в «Русс Аутдор» ужезаявили, что «не усматривают монополизации в инициативе».