Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 151

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:28 На верифицированной странице замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева появился пост о «походе для восстановления границ нашей родины» уже после операции в Украине. В нем было сказано о том, что Грузия якобы появилась только в «рамках Российской империи», а Казахстан — «это искусственное государство». Скриншот публикации разместил в твиттере журналист Антон Пустовалов.

«Пока туда не придут русские порядка не будет», — говорилось в тексте поста.

Сейчас этого текста нет на официальной странице замглавы Совбеза. Но есть два удаленных поста. Копия одного из них сохранилась в кэше «Яндекса», но она посвящена Дню ВМФ.



10:15 Вице- премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что один плиточник из Северной Кореи стоит двух российских рабочих той же специальности. Об этом он сказал сайту РБК. По его версии северокорейцы работают быстрее россиян в 2,5 раза.

«Получается, что он один заменяет два-два с половиной плиточников российских. Вот это факт, — подсчитал Хуснуллин. — <…> Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые».

Хуснуллин признал, что уже российский рынок потерял часть мигрантов и не смог полностью их восстановить. Он утверждает, что для привлечения трудовых мигрантов создан специальный центр в Узбекистане. «Можем пытаться взять местных [россиян], будет дороже, но в конечном итоге за все платит потребитель. В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже», — добавил вице-премьер.

09:55 Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков («Единая Россия») написал донос на блогера и президента футбольного клуба «КраСава» Евгения Савина, игравшего за молодежную сборную России.

«„Красава“ наговорил на 2 статьи УК РФ», — утверждает Терюшков, называя «украинским пропагандистом» Савина, всю жизнь игравшего за российские футбольные клубы и популяризировавшего спорт в РФ.

В письме, которое опубликовал доносчик, сказано, что видео на канале Савина, указанные Терюшковым, подпадают под статью о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК) и под статью о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Результаты проверки переданы в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.

Евгений Савин еще в апреле опубликовал видео, в котором выступил против действий Кремля в Украине и дал слово украинским футболистам. После этого он уехал из России.

Роман Терюшков — выходец из МГЕР. С 2012 года был чиновником в Москве и Московской области, а в 2014-м сразу стал министром спорта Подмосковья. В 2021-м прошел в Госдуму от «ЕР». Выступал за введением Fan-ID и предложил приравнять смену спортивного гражданства для спортсменов сборной России к госизмене.

Главное на утро 2 августа

• Британская НПО Calvert 22 Foundation признана нежелательной в РФ. Генпрокуратура РФ решила, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».



При этом Calvert 22 — это благотворительная организация. Ее создала в 2009 году лондонский экономист русского происхождения Нонна Матеркова. Она занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с университетами и музеями мира (в том числе с Эрмитажем) и издает журнал The Calvert Journal. В 2012—2018 годах в совет директоров Calvert 22 Foundation входил Алексей Кудрин, а сама Нонна Матеркова участвовала в Петербургском международном экономическом форуме.

«Логично, конечно, что именно Calvert 22, сделавшие для популяризации российской культуры за рубежом примерно в миллиард больше уныло-казенно-балалаечного Россотрудничества — «нежелательная организация», — отметил в своем телеграм-канале журналист Алексей Ковалёв.

• Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая вкладка». Причиной стало интервью с депутатом Верховного Хурала Тувы Эресом Кара-Салом, который открыто выступил против действий Кремля в Украине и уехал из России.



«Новая вкладка» позиционирует себя как издание о жизни в российских регионах после 24 февраля. Она запустилась в конце мая.



После того, как редакция удалила материал, сайт разблокировали: «Но мы не знаем, как надолго. Дело в том, что платформа, на которой размещается наш сайт, после письма из Роскомнадзора заблокировала доступ ко всем текстам полностью — они были не доступны ни без VPN, ни с VPN. Такое уже случалось с другими проектами — Tilda блокировала сайты о „ростовском деле“ и московских протестах, неоднозначно высказываясь о политическом контенте на своей платформе».

• Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить в России к концу 2022 года, заявила их владелец, компания Ekaterra.

«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию. Продукцию этих брендов все еще можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы партнеров», — отметили в компании.

• Показ зарубежных фильмов от студий, которые ушли из России, в формате «кинопродукта» в паре с отечественными лентами отменен. Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Ранее сеть объявила, что будет показывать фильмы Голливуда вместе с российскими. Услугу обозвали «кинопродуктом». В него должны были включить российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый «кинопродукт» вошли российский мультфильм «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация» от Universal Pictures.

Но оказалось, что это была лишь акция для привлечения внимания к проблеме кинотеатров в России. Все купленные билеты были возвращены, ущерб правообладателю возмещен. «Цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от МК (министерства культуры)», — отметил Васян.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.