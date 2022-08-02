Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 151
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.
10:28 На верифицированной странице замглавы
«Пока туда не придут русские порядка не будет», — говорилось в тексте поста.
Сейчас этого текста нет на официальной странице замглавы Совбеза. Но есть два удаленных поста. Копия одного из них сохранилась в кэше «Яндекса», но она посвящена Дню ВМФ.
10:15 Вице-
«Получается, что он один заменяет два-два с половиной плиточников российских. Вот это факт, — подсчитал Хуснуллин. — <…> Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые».
Хуснуллин признал, что уже российский рынок потерял часть мигрантов и не смог полностью их восстановить. Он утверждает, что для привлечения трудовых мигрантов создан специальный центр в Узбекистане. «Можем пытаться взять местных [россиян], будет дороже, но в конечном итоге за все платит потребитель. В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже», — добавил вице-премьер.
09:55 Депутат
«„Красава“ наговорил на 2 статьи УК РФ», — утверждает Терюшков, называя «украинским пропагандистом» Савина, всю жизнь игравшего за российские футбольные клубы и популяризировавшего спорт в РФ.
В письме, которое опубликовал доносчик, сказано, что видео на канале Савина, указанные Терюшковым, подпадают под статью о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК) и под статью о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Результаты проверки переданы в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.
Евгений Савин еще в апреле опубликовал видео, в котором выступил против действий Кремля в Украине и дал слово украинским футболистам. После этого он уехал из России.
Роман Терюшков — выходец из МГЕР. С 2012 года был чиновником в Москве и Московской области, а в 2014-м сразу стал министром спорта Подмосковья. В 2021-м прошел в Госдуму от «ЕР». Выступал за введением Fan-ID и предложил приравнять смену спортивного гражданства для спортсменов сборной России к госизмене.
Главное на утро 2 августа
• Британская НПО Calvert 22 Foundation признана нежелательной в РФ.
При этом Calvert 22 — это благотворительная организация. Ее создала в 2009 году лондонский экономист русского происхождения Нонна Матеркова. Она занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с университетами и музеями мира (в том числе с Эрмитажем) и издает журнал The Calvert Journal. В 2012—2018 годах в совет директоров Calvert 22 Foundation входил Алексей Кудрин, а сама Нонна Матеркова участвовала в Петербургском международном экономическом форуме.
«Логично, конечно, что именно Calvert 22, сделавшие для популяризации российской культуры за рубежом примерно в миллиард больше уныло-казенно-балалаечного Россотрудничества — «нежелательная организация», — отметил в своем телеграм-канале журналист Алексей Ковалёв.
• Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая вкладка». Причиной стало интервью с депутатом Верховного Хурала Тувы Эресом Кара-Салом, который открыто выступил против действий Кремля в Украине и уехал из России.
«Новая вкладка» позиционирует себя как издание о жизни в российских регионах после 24 февраля. Она запустилась в конце мая.
После того, как редакция удалила материал, сайт разблокировали: «Но мы не знаем, как надолго. Дело в том, что платформа, на которой размещается наш сайт, после письма из Роскомнадзора заблокировала доступ ко всем текстам полностью — они были не доступны ни без VPN, ни с VPN. Такое уже случалось с другими проектами — Tilda блокировала сайты о „ростовском деле“ и московских протестах, неоднозначно высказываясь о политическом контенте на своей платформе».
• Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить в России к концу 2022 года, заявила их владелец, компания Ekaterra.
«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию. Продукцию этих брендов все еще можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы партнеров», — отметили в компании.
• Показ зарубежных фильмов от студий, которые ушли из России, в формате «кинопродукта» в паре с отечественными лентами отменен. Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Ранее сеть объявила, что будет показывать фильмы Голливуда вместе с российскими. Услугу обозвали «кинопродуктом». В него должны были включить российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый «кинопродукт» вошли российский мультфильм «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация» от Universal Pictures.
Но оказалось, что это была лишь акция для привлечения внимания к проблеме кинотеатров в России. Все купленные билеты были возвращены, ущерб правообладателю возмещен. «Цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от МК (министерства культуры)», — отметил Васян.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.