Депутаты приняли отставку мэра Красноярска

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Депутаты приняли отставку мэра Красноярска
02 Авг 2022, 08:11

Горсовет Красноярска принял отставку мэра Сергея Еремина, который переходит на работу в правительство региона. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Еремина Владислав Логинов, его же называют основным претендентом на пост.

Депутаты горсовета Красноярска на внеочередной сессии 2 августа единогласно приняли отставку мэра Сергея Еремина, передает «Интерфакс».

Конкурс по выбору нового мэра планируют провести 8 сентября. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Еремина Владислав Логинов.

Об уходе Сергея Еремина с поста мэра, который он занимал почти пять лет, стало известно 25 июля. Чиновник перейдет на должность замгубернатора региона. На новом месте он будет курировать благоустройство городов региона. Ранее Еремин уже работал в краевом правительстве.

Аналитики назвали имя основного претендента на пост — Владислав Логинов, который в 2017 году уже участвовал в выборах градоначальника как конкурент Еремина, но добровольно сошел с дистанции.

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