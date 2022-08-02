Депутат напомнила о выборах новосибирского губернатора на фоне резкого повышения тарифов ЖКХ

© Кирилл Канин. Андрей Травников (справа)

Решение новосибирского губернатора Андрея Травникова повысить тарифы на тепло и горячую воду поставило несколько важных вопросов перед жителями и властями, считает независимый депутат горсовета Наталья Пинус и обращает внимание на сорванные обещания чиновников. Власти и энергетики действуют на фоне отмены запрета на митинги и предстоящих выборов главы региона.

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») подписал распоряжение об увеличении среднего индекса повышения тарифов ЖКХ во второй половине 2022 года с 5,2% до 9%. Тарифы на тепло и горячую воду вырастут сразу на 11,15%, в то время как с 1 июля эти услуги должны были подорожать лишь на 5,2% (в рамках предела, установленного для региона на федеральном уровне).

Жители получат квитанции с новыми тарифами уже в августе. Из документа следует, что решение чиновников связано с переходом Новосибирска на систему расчета за тепло по методу «альтернативной котельной». Но оно не согласовывалось с представительными органами муниципалитетов, которых касается решение — в частности горсоветом Новосибирска.

На это обратила внимание независимый депутат горсовета Наталья Пинус. «Почему ранее, если у региональной власти было желание увеличить тариф выше, чем предельный индекс роста цен, это необходимо было согласовывать с советом депутатов Новосибирска, а теперь повышения идут без этого согласования?» — написала она в своем телеграм-канале.

«Почему на федеральном уровне неоднократно говорилось, что не будет увеличения тарифа выше предельного индекса, а в Новосибирске такие огромные увеличения?» — добавил Пинус.

Кроме того, депутат напомнила, что при принятии решения о переводе Новосибирска в «ценовую зону», то есть на порядок тарифообразования по принципу «альткотельной», депутатам и жителям обещали поднять тариф максимум на 7,2%. Деньги за тепло и горячую воду, напомним, собирает «Сибирская генерирующая компания», связанная с миллиардером Андреем Мельниченко.

«Обещания о потолке повышения в 7,2% зафиксированы многочисленными публикациями в СМИ с цитатами высоких чинов Новосибирска и области. Это, конечно, выглядело огромной цифрой, но если бы депутатам сказали, что это повлечет такое огромное увеличение, решение о переводе в ценовую зону наверняка не было бы принято, — подчеркнула Пинус. — Почему предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, определенный для Новосибирской области распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073 составляет 5,2%, а у нас тарифы для разных теплоснабжающих организаций подняты на гораздо более значительный процент? На каком основании губернатор увеличил этот предельный индекс до 9%? Почему у теплоснабжающих организаций, которые не вошли в ценовую зону, тариф тоже значительно увеличился? Например: ФГУП УЭВ — плюс 9,8%, МУП „Энергия“ — плюс 12,8%, ООО „Мочищенский ЗЖБК“ — плюс 9,46%, ООО „НЭРЗ“ — плюс 10,97%».

«Полагаю, скоро эти вопросы ярко зазвучат в новосибирской повестке. Это случится после того, как жители получат новые квитанции на тепло. Тем более разрешили митинги. Тем более скоро выборы губернатора», — добавила Наталья Пинус.

О том, что избиратели уже заинтересовались решением Травникова повысить тарифы, рассказала и другой независимый депутат горсовета Светлана Каверзина. Она опубликовала письмо одного из жителей, который возмущен действиями губернатора, который повысил тарифы «по горячей воде и отоплению до 11,15%, то есть больше чем в 2 раза, [от] рекомендуемых правительством РФ».

«Депутат Государственной Думы Делягин говорит: в стране поднимается социальное напряжение населения. А кто это делает?» — также сказано в письме.

Каверзина отметила, что «будем разбираться».

У других известных депутатов горсовета в социальных сетях нет постов про резкое повышение тарифов для жителей Новосибирска: ни у его спикера Дмитрия Асанцева («Единая Россия»), ни у его заместителей Евгения Яковенко, Николая Тямина (оба из «ЕР»), Антона Тыртышного (КПРФ) и Евгения Лебедева (бывшая фракция ЛДПР).

Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2023 года.