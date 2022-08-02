Новосибирец перекрыл дорогу мешками с мусором для встречи с губернатором

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Новосибирец перекрыл дорогу мешками с мусором для встречи с губернатором
02 Авг 2022, 12:30

Житель Новосибирска перекрыл проезжую часть пакетами с мусором. Он потребовал встречи с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия»).

Мужчина перекрыл дорогу на улице Дуси Ковальчук пакетами с мусором в районе остановки общественного транспорта. Он потребовал пригласить к нему губернатора Травникова, передает «АСТ54».

Акция связана с тем, что житель вынужден сам убирать незаконную свалку мусора около дома. В итоге он сам и убрал мешки с дороги.

«Я хочу привлечь город Новосибирск к мусорной проблеме, — рассказал сайту НГС Виталий Ботенко, устроивший акцию. — Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот. А я говорю: „Ребята, почему я смотрю на всё это, а вам вообще пофиг?“ Это наш город — Новосибирск. Мы его любим. Говорим, что он самый крутой в Сибири, а мусор не замечаем».

Ранее новосибирское заксобрание констатировало провал мусорной реформы в регионе.

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» как с региональным оператором обращения с отходами. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС». Корпорация, зарегистрированная в Ленинградской области, за короткое время стала одним из крупнейших господрядчиков в России. Особенность в том, что большинство ее договоров по освоению бюджета представляют собой концессионные соглашения или другие схемы государственно-частного партнерства, не предусматривающие розыгрыша контрактов через госзакупки, писала Тайга.инфо. Редакция выяснила, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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