Золотодобытчики вырубили в Горном Алтае кедра на 300 млн рублей

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Рубки леса на 300 млн рублей выявлены в Республике Алтай. Их провела золотодобывающая компания под видом изучения недр.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, в период с февраля по май 2022 года, 48-летний руководитель одной из золотодобывающих организаций получил в аренду лесные участки, предоставив «заведомо ложные сведения об осуществлении геологического изучения недр, разведки и добычи россыпного золота».



В итоге он организовал на территории лесничества в Турочакском районе незаконную рубку деревьев, в том числе кедра. Ущерб составил более 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Кроме того, в производстве находится аналогичное уголовное дело по факту незаконной рубки, совершенной в период с ноября 2020 года по февраль 2022 года. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду составил около 230 млн рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство. По месту жительства фигуранта проведены обыски, изъяты документы по делу. На его имущество наложен арест.

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