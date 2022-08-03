Руководство новосибирского Росздравнадзора задержано

© t.me/novasiberia. Елена Хрусталева

Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева задержана. Ранее в службе прошли обыски по делу о незаконном получении денег.

Глава новосибирского управления Росздравнадзора Елена Хрусталева и начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев задержаны на 48 часов, передает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источник. Подробности не уточняются.

Тайга.инфо писала, что сотрудники полиции работали в новосибирском управлении службы 2 августа. Причинами назывались подозрения в незаконном получении денег руководством организации.

Елена Хрусталева заработала в 2021 году 1,1 млн рублей, говорится в ее официальной декларации. На нее записано только две квартиры площадью 28 и 44 кв. метра. У Александра Махнева указан нулевой доход.