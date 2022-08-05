Новосибирский депутат рассказал о дефиците лекарств от болезни Паркинсона

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В Новосибирске образовался дефицит препаратов, необходимых людям при болезни Паркинсона, заявил депутат горсовета Антон Бурмистров. С проблемой столкнулись еще в марте, но тогда глава регионального управления Росздравнадзора угрожала мерами «за распространение недостоверной информации» — теперь она сама под домашним арестом.

Депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров (КПРФ) обратился в региональный минздрав из-за дефицита жизненно важных лекарств, необходимых людям при болезни Паркинсона. Об этом сообщили в обкоме партии 5 августа.

«Проблема не нова — еще в марте этого года появилась информация о дефиците лекарств, содержащих препарат Леводопа. Он принимается лицами, страдающими болезнью Паркинсона. Тогда руководитель территориального управления Росздавнадзора Елена Хрусталева не только опровергала данные сведения, но и грозила применением соответствующих мер за распространение недостоверной информации, — рассказали в партии. — Тем не менее, сообщения о нехватке лекарств продолжают поступать».

4 августа Елена Хрусталева была отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

«Среди моих родственников есть пожилые люди, которым тоже прописаны такие таблетки. В последний раз льготные лекарства с Леводопой были получены в середине марта, — заявил Антон Бурмистров. — И вот уже пятый месяц не выдают — их нет. На горячей линии „Новосибирскоблфарма“ сообщили, что проблема знакома, предлагают позвонить после 15 августа для уточнений. Месяц назад тоже „кормили завтраками“».

Бурмистров потребовал от минздрава рассказать, какие меры предлагаются для решения проблемы. Министерство возглавляет Константин Хальзов.

По данным онлайн-сервиса LekVapteke.ru на 5 августа, препаратов «Леводопа/Бенсеразид», «Леводопа/Бенсеразид-Тева», «Мадопар» и «Бензиэль» нет в аптеках города.