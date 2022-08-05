Экс-министр здравоохранения Республики Алтай задержан

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Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов задержан. Его подозревают в получении взяток.

«Сегодня сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.



Информацию подтвердил источник «Новостей Горного Алтая». По сведениям издания, контракты могли касаться оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

Павел Решетов был министром в 2018—2019 годах. Затем, по данным сервиса «Контур.Фокус», он руководил государственным «Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями», а сейчас занимает должность главврача Кош-Агачской районной больницы.

Еще одного бывшего министра здравоохранения республики Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова сейчас обвиняют в получении взяток. Они могли получить более 16 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за общее покровительство. Речь в частности шла о закупках средств индивидуальной защиты.

UPD (16:19) В СК РФ по Республике Алтай подтвердили уголовное дело. Оно возбуждено в отношении Решетова и двух других работников медицинских учреждений республики по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере).

«По версии следствия 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО „Данарт“ взятку в крупном размере в сумме не менее 400 тыс. рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО „Данарт“ государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, обеспечение беспрепятственного принятия товаров и своевременную оплату по контракту».

ООО «Данарт», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Николаю Комиссарову. Его подозревают по пункту «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

«Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившим взятку от предпринимателей в размере 115 тыс. рублей и 200 тыс. рублей», — отметили в СК.

Все подозреваемые задержаны. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.