Обыски прошли в новосибирском институте после письма ученых в поддержку арестованного доктора наук

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Обыски прошли в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН). В учреждение не комментируют следственные действия. Ранее его сотрудники потребовали прекратить уголовное преследование доктора наук Анатолия Маслова, которого увезли в московское СИЗО «Лефортово» по обвинению в «госизмене».

Следственные действия прошли в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, передают «Родные берега» со ссылкой на читателя, имеющего отношение к ИТПМ. Был допрошен директор учреждения Александр Шиплюк.



«Мы пока не даем комментариев», — сказали «Грозе» в ИТПМ СО РАН.

По данным «Родных берегов», обыски и допрос связаны с делом главного научного сотрудника института, известного доктора наук Анатолия Маслова.



Маслова задержали в конце июня по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК). Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого, которого увезли в московское СИЗО «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных связанных с гиперзвуком.

Анатолий Маслов — ведущий российский специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показав возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.



Кроме того, Маслов — профессор Новосибирского государственного университета, а также Новосибирского государственного технического университета. «Он активно участвует в подготовке научных кадров. Под его руководством и научной консультацией защищено 11 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Работы его учеников были удостоены многочисленных наград и премий», — говорили его коллеги.

Коллектив института потребовал отпустить Маслова из СИЗО. Сотрудники собирают подписи.

Доктора наук арестовали вскоре после задержания 54-летнего ученого Дмитрия Колкера, к которому сотрудники ФСБ пришли прямо в больничную палату, где он лежал с четвертой стадией рака. Колкера также арестовали и увезли в «Лефортово», он умер через два дня.