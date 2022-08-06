Поезд врезался в убиравший сошедшие с путей вагоны кран в Новосибирской области
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В Новосибирской области поезд врезался в железнодорожный состав с краном, который устранял последствия схода вагонов с углем. Следственный комитет начал проверку.
«На железнодорожном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение подвижного состава поезда с краном восстановительного поезда, который производил работы по устранению схода двух вагонов», — сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 6 августа.
Никто не пострадал.
Ранее 6 августа в этом месте сошли с рельсов вагоны с углем. По обоим инцидентам назначены проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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