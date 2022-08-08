Новосибирский губернатор решил помешать застройке на связанной с влиятельным депутатом земле

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В Новосибирске предложили запретить строительство жилья в районе Горского котлована. На этом участке находятся строения компании, связанной с депутатом заксобрания, который ранее обвинил облправительство в возможной подготовке преступной схемы освоения федеральных средств.

Губернатор Андрей Травников внес предложение в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки Новосибирска перезонировать участок площадью около 0,3 га в районе Горского котлована. Сейчас на нем можно вести застройку, но предлагается запретить ее. Копия документа оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

Участок находится в муниципальной собственности. На нем, по данным кадастровой карты, уже построено два нежилых объекта. Они принадлежат ООО «Специализированный застройщик „Концепт Девелопмент“».

Фирмой, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет Станислав Пылев, он же руководит ей. Ранее управляющей компанией «Концепт Девелопмент» было ООО «ГК „Север“», которую возглавляет независимый депутат заксобрания Вячеслав Илюхин.

Ранее Илюхин обвинил правительство региона в возможной подготовке преступной схемы по освоению средств, выделяемых федеральными властями на развитие инфраструктуры. Он рассказал на сессии, что, когда возглавлял областное Агентство развития жилищного строительства, эта структура предложила обеспечить инфраструктурой площадки в Клюквенном, Верх-Туле и Ложке с последующей реализацией земельных участков. «По нашим расчетам, это позволило бы аккумулировать на счетах АРЖС 9,6 млрд рублей после уплаты всех налогов, что даст возможность полностью и без дополнительных вложений бюджетных средств решить проблему обманутых дольщиков. В МИПах (масштабных инвестиционных проектах) в данном случае нет необходимости», — говорил Илюхин.

Было получено положительное заключение Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Но после совещаний в облправительстве под руководством его первого зампреда Владимира Знаткова власти отказались от площадок в Ложке и Верх-Туле. «Вместо этого было принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков», — подчеркивал Илюхин.

«Логика правительства Новосибирской области, озвученная на одном из совещаний, такова: прибыль Новосибирской области не нужна, а на решение проблем обманутых дольщиков региональное правительство выделит дополнительные средства из областного бюджета», — говорил депутат, призвав считать его выступление обращением в прокуратуру.

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